Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Чего ожидают китайцы от безвиза с Казахстаном

Казахстан Китай безвиз ожидания Фото: Zakon.kz
Представители китайской местной власти и бизнеса поделились своими ожиданиями от безвизового режима между Казахстаном и КНР, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Советник первого уровня канцелярии иностранных дел провинции Шэнси господин Юй Цуньтун подчеркнул, что китайские власти поддерживают идею безвизового режима, так как она открывает большие перспективы в плане расширения взаимоотношений в сфере туризма. 

"В качестве представителя местного правительства скажу, что мы намерены укреплять сотрудничество с Казахстаном, особенно в области туризма. Мы горячо приветствуем такой (безвизовый. – Прим. ред.) режим".Юй Цуньтун

Он напомнил, что Сиань имеет богатую культуру и историю, которая могла бы заинтересовать казахстанцев. 

"У нас богатые ресурсы в туризме. Особенно после саммита "Китай – Центральная Азия" в городе Сиане открылось консульство Казахстана в Сиане. Таким образом, мы надеемся, что в будущем мы сможем определять сотрудничество в таких сферах, как культура, образование и экономика". Юй Цуньтун

При этом господин Юй Цуньтун отметил, что сам намерен посетить Казахстан в рамках безвизового режима. 

"Я не был в Казахстане, но очень хочу побывать там и обязательно воспользуюсь безвизовым режимом. Хочу побывать в вашей столице". Юй Цуньтун

Тем временем заместитель директора корпорации Aiju господин Лю Дунмэн рассказал, что граждане Китая начали уже пользоваться безвизом. 

"Уже стали ездить по безвизу, и даже могу сказать, что билетов стало не хватать (в Казахстан. – Прим. ред.)". Лю Дунмэн

Он добавил, что представители сферы предпринимательства надеются в будущем на расширение сроков действия безвизового режима примерно до полугода. 

"Если будет возможность, то мы надеемся, чтобы в будущем режим безвиза продлили. Примерно (хотелось бы. – Прим. ред.) до полугода". Лю Дунмэн

На его взгляд, это было бы привлекательно для китайских компаний, которые хотят инвестировать в Казахстане.

"Это выгодно для компаний, которые хотят инвестировать. Потому что если компании хотят инвестировать в Казахстан, то это занимает много времени". Лю Дунмэн

Безвизовый 30-дневный режим в рамках документа "О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований" между Китаем и Казахстаном уже установлен. Для граждан Китая безвиз начал действовать несколько недель назад, в скором времени он начнет действовать и для казахстанцев.

Ранее официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров ответил на опасения о том, что большое количество китайцев приедет в Казахстан. По его словам, аргументы о возможном оседании китайских граждан в Казахстане не имеют никакой основы. При этом граждане КНР уже имеют право без визы 14 дней находиться в Казахстане с июня. Огромного потока китайцев, которые бы претендовали на рабочие места, не наблюдается.

В свою очередь режим безвиза больше ориентирован на повышение мобильности казахстанцев в зарубежных поездках. 

С 8 июля 2022 года Казахстан открыл в одностороннем порядке безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая на 14 дней.

Читайте также

Как в СКО отметили День Конституции

Премьер-министр Японии показательно съел рыбу, выловленную после сброса очищенной воды с АЭС

Глава ФНБ посетил ключевые объекты фонда на юге страны

Оксана Скибан
Казахстан Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Досаев рассказал, что построят на месте ТЦ Promenade в Алматы
Досаев рассказал, что построят на месте разгромленного ТЦ Promenade в Алматы
лодка, море, закат
Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 августа
споры с энергетическими напитками
Исчезнут ли напитки-энергетики с полок казахстанских магазинов
Может ли казахстанец, состоящий в браке с иностранкой, получить земельный участок
Может ли казахстанец, состоящий в браке с иностранкой, приобрести землю для ведения подсобного хозяйства
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления