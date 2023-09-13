Шпионский скандал в Британии: кандидатов в парламент заподозрили в работе на Китай

Консервативная партия Великобритании сняла с выборов двух кандидатов в парламент после того, как их заподозрили в шпионаже, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Telegraph, в Великобритании разгорелся шпионский скандал: представители Консервативной партии подтвердили, что сняли с выборов в парламент двух кандидатов из-за подозрений, что они могли шпионить на Китай. О том, что кандидатов нельзя допускать к выборам, партии сообщили в британской контрразведке MI5.

"Нам очень ясно дали понять, что они представляли угрозу. После этого их вычеркнули из списка кандидатов. Им не объяснили, почему. Когда мы получаем заслуживающую доверия информацию об опасениях в отношении потенциальных кандидатов, мы принимаем меры", – заявил источник в Консервативной партии.

Выборы, о которых идет речь, состоялись еще в 2021 и 2022 годах, но об истинных причинах, по которым кандидатов вычеркнули из списков для голосования, стало известно лишь сейчас. Скандал набирает обороты на фоне нового инцидента – задержания сотрудника аппарата парламента, которого подозревают в шпионаже в интересах Пекина. Сейчас британские парламентарии дают показания по этому делу.

Задержание подозреваемого в шпионаже, который работал с ключевыми членами Консервативной партии в парламенте Великобритании, может привести к очередному обострению разногласий между Соединенным Королевством и Китаем. Британские "ястребы" уже призывают премьер-министра Риши Сунака ответить Пекину резкими демаршами. Между тем Великобритания едва начала налаживать с КНР отношения после их предельного охлаждения за последние годы – в конце августа британский министр иностранных дел впервые за пять лет посетил Китай, и теперь шпионский скандал рискует свести на нет его дипломатические усилия.