Туризм

Акулы нападают на туристов в Египте: несколько смертей, пляжи закрывают

акула, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 15:50 Фото: pixabay
Несколько нападений акул на туристов произошло за последнюю неделю на курортах Египта, сообщает Zakon.kz.

В результате погибли три человека, один пострадал. Пляжи закрыли на значительном участке побережья, для расследования и отлова хищников создана специальная комиссия.

Как пишет 5-tv.ru, первое ЧП произошло в районе Сахль-Хашиш в Хургаде в начале мая – 68-летняя гражданка Австрии и женщина из Румынии стали жертвами морских хищников. Власти объявили, что атаки произошли с разницей в несколько часов в 600 метрах друг от друга. По предварительной версии, в обоих случаях могла действовать одна тигровая акула.

За 15 минут до первого нападения туристы заметили в лагуне акулу длиной 1,5-2 метра и сообщили спасателям. По словам очевидцев из России и Европы, сотрудники службы безопасности не приняли сообщение всерьез. Они заявили, что в Сахль‑Хашиш акул никогда не было.

Очевидцы утверждают, что, если бы тогда власти закрыли побережье, трагедии можно было бы избежать.

Пляжи закрыли позже: в радиусе 75 км от Сафаги до Эль‑Гуны.

После двойного нападения, 10 мая, в 20 километрах к северу от Марса‑Алам обнаружили тело туриста из Чехии. По информации властей, мужчина заплыл за буйки.

На том же участке произошло еще одно нападение акулы, в результате которого пострадал иностранец. Он госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Участок побережья закрыли на два дня для проведения расследования.

Океанологи объясняют рост числа нападений в Египте следующими факторами:

  • Сезон размножения. В Красном море он длится с середины апреля до конца июля. В этот период акулы подходят ближе к берегу курортов Египта – на мелководье для спаривания и откладки яиц.
  • Сокращение кормовой базы. Перелов рыбы и загрязнение воды вынуждают акул искать пропитание в туристических зонах Египта.
  • Ошибки идентификации. Эксперты отмечают, что акулы могут нападать не целенаправленно, а из‑за ошибки восприятия или защиты территории.

После серии инцидентов власти Египта активизировали усилия по контролю за ситуацией на побережье. На курортах Египта ужесточили правила безопасности. Теперь в штате каждого отеля должен быть квалифицированный спасатель, а вдоль берега организовано дежурство моторных лодок.

Всем туристам настоятельно рекомендуют соблюдать запреты на купание и быть предельно внимательными в воде, так как с середины апреля до конца июля у акул в Красном море продолжается сезон размножения. Это повышает риски их приближения к берегу.

Ранее в Австралии акула растерзала мужчину у популярного курорта.

