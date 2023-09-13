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В египетском курорте Дахаб акула откусила девушке руку

В египетском курорте Дахаб акула откусила девушке руку Фото: pixabay
В Египте снова акула напала на туристку. Это произошло на курорте Дахаб. Пострадавшая выжила, её вытащили на берег без сознания. Сейчас она в больнице, сообщает Zakon.kz

Как пишет Газета.ru пляж где все произошло находится примерно в 100 км от Шарм-Эль-Шейха. Сейчас он закрыт.

Хищница откусила девушке руку. По предварительным данным девушка с парнем купались у отельного пляжа, когда на них напала акула. 

Местные пытались поймать акулу, но пока безуспешно. 

Это второй случай нападения акулы на человека в Египте за три месяца, в июне жертвой хищника стал россиянин, его не смогли спасти.


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