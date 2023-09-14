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Венесуэла планирует готовить космонавта для полета на Луну в составе миссии КНР

Венесуэла планирует сотрудничать с Китаем Фото: pixabay
Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил о том, что власти Венесуэлы надеются отправить в будущем своего космонавта на Луну в составе китайской миссии, сообщает Zakon.kz.

Также он отметил, что скоро венесуэльская молодежь приедет учиться на космонавтов в школы Китая.

"Символом научного, технологического, промышленного и аэрокосмического сотрудничества рано или поздно станет прибытие первого венесуэльского космонавта на Луну на китайском космическом корабле, – сказал глава государства, выступление которого транслировалось на его странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Согласно информации ТАСС, Венесуэла и Китай подписали более 30 соглашений в ходе работы XVII Совместной китайско-венесуэльской комиссии высокого уровня, на завершении работы которой присутствовал Мадуро. Договоренности касаются углубления стратегического партнерства в сферах экономики, геологии, здравоохранения, горнодобывающей промышленности, жилищного строительства, энергетики и телекоммуникаций.

Ранее сообщалось, что Япония собирается запустить лунный посадочный модуль и революционный спутник.

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