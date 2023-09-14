Венесуэла планирует готовить космонавта для полета на Луну в составе миссии КНР

Фото: pixabay

Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил о том, что власти Венесуэлы надеются отправить в будущем своего космонавта на Луну в составе китайской миссии, сообщает Zakon.kz.

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