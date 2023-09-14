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В США умерла самая высокая собака в мире

в США умерла самая высокая собака в мире Фото: Книга рекордов Гиннесса
В возрасте трех лет умерла самая высокая собака в мире по кличке Зевс. Кобель проживал в США и был внесен в Книгу рекордов Гиннеса в 2022 году, сообщает Zakon.kz.

Согласно Книге рекордов Гиннеса, рост Зевса в холке составлял 1,04 м, стоя на задних лапах – 2,10 м, а вес – 91 кг.

Согласно информации Sky News, недавно у немецкого дога диагностировали рак. Его владелица Бриттани Дэвис, родом из Техаса, запустила онлайн-сбор средств для оплаты лечения своей собаки. Она собрала около 11 тыс. евро в соцсетях. Вся сумма была потрачена на уход за Зевсом.

В прошлую пятницу животному пришлось ампутировать ногу из-за развившейся там опухоли. Операция прошла хорошо, но ночью состояние здоровья Зевса внезапно ухудшилось. Врачи обнаружили, что у него пневмония.

"Ветеринары сидели на полу и плакали вместе с нами. Зевс упорно боролся, но болезнь была слишком сильна. Он больше не страдает и мирно отдыхает. Спасибо всем, кто поддержал нашего мальчика", – сказала Бриттани Дэвис.

Ранее сообщалось, что новыми экзотическими животными пополнился зоопарк Шымкента.

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