Круизный лайнер с 206 пассажирами на борту застрял во льдах Гренландии

Круизный лайнер Ocean Explorer с 206 пассажирами на борту сел на мель в Гренландии. Спасательная операция может занять несколько дней, а на борту произошла вспышка Covid-19, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN 14 сентября, круизный лайнер застрял в труднодоступном арктическом фьорде Альпефьорд на востоке Гренландии. Судно пока не удалось вновь вывести в море, а операция по его спасению может занять несколько дней. На борту произошла вспышка Covid-19: заболели три пассажира, их изолировали от остальных.

Альпефьорд – уединенное место в Северо-Восточном Гренландском национальном парке. Судно не смогло выйти из фьорда еще в понедельник. Сначала были надежды, что лайнер сумеет выйти в море во время прилива, но они оказались тщетными. Ближайшее судно, которое могло помочь Ocean Explorer, на тот момент находилось в 2222 км от места происшествия, поэтому оно доберется до Гренландии не раньше пятницы.

В туристическом агентстве, организовавшем круиз, сообщили, что настроение и самочувствие людей на борту пока остается хорошим. Сами пассажиры рассказали CNN, что сейчас их больше тревожит не вспышка Covid-19, а то, что на лайнере подходят к концу запасы алкоголя.

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