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Пассажиры застряли на круизном лайнере в Барселоне

Путешествие, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 06:53 Фото: пресс-служба MSC
Более 1,5 тыс. пассажиров застряли на круизном лайнере в Барселоне. Это произошло из-за нелегального присутствия на борту 69 граждан Боливии, сообщает Zakon.kz.

Более 1500 человек остаются на борту лайнера, принадлежащего компании MSC. Судно зашло в испанский порт 2 апреля и должно было продолжить путь в Италию, но осталось в Барселоне из-за граждан Боливии, у которых возникли проблемы с документами. Об этом пишет газета El País.

После того, как лайнер покинул Бразилию, экипаж заподозрил 69 путешественников в использовании поддельных виз и предупредил об этом испанскую полицию. По прибытии в страну власти не позволили сойти на берег никому из пассажиров, однако разрешили лайнеру продолжить круиз.

При этом испанская сторона призвала компанию-владельца судна самостоятельно решить вопрос с возращением на родину боливийцев, нарушивших визовый режим. К делу также подключилось посольство Боливии в Испании.

Известно, что Европа приведена в состояние повышенной готовности после теракта в Москве.

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