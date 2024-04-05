Пассажиры застряли на круизном лайнере в Барселоне

Более 1,5 тыс. пассажиров застряли на круизном лайнере в Барселоне. Это произошло из-за нелегального присутствия на борту 69 граждан Боливии, сообщает Zakon.kz.

Более 1500 человек остаются на борту лайнера, принадлежащего компании MSC. Судно зашло в испанский порт 2 апреля и должно было продолжить путь в Италию, но осталось в Барселоне из-за граждан Боливии, у которых возникли проблемы с документами. Об этом пишет газета El País.

После того, как лайнер покинул Бразилию, экипаж заподозрил 69 путешественников в использовании поддельных виз и предупредил об этом испанскую полицию. По прибытии в страну власти не позволили сойти на берег никому из пассажиров, однако разрешили лайнеру продолжить круиз.

При этом испанская сторона призвала компанию-владельца судна самостоятельно решить вопрос с возращением на родину боливийцев, нарушивших визовый режим. К делу также подключилось посольство Боливии в Испании.

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