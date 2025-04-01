Летающие такси разгрузят дороги в Китае

Фото: EHang Holdings

Две китайские компании EHang Holdings и Hefei Hey Airlines получили сертификаты на коммерческую эксплуатацию автономных пассажирских беспилотных летательных аппаратов от Управления гражданской авиации КНР (CAAC), сообщает Zakon.kz.

Это первый случай, когда CAAC выдало сертификаты для гражданских беспилотных летательных аппаратов на перевозку пассажиров, что ознаменовало начало коммерческой эксплуатации в секторе маловысотной авиации Китая. <br> Разрешение дает компаниям право использовать беспилотники для предоставления коммерческих пассажирских услуг, включая городские обзорные экскурсии. "Мы считаем, что низковысотный туризм станет началом этого нового бизнеса", – считают разработчики бизнеса. Ранее стало известно, каких мутантов находят ученые в Чернобыле.

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