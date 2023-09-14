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Европарламент признал Александра Лукашенко соучастником преступлений России в Украине

президент Беларуси Фото: wikimedia
Европарламент признал президента Беларуси Александра Лукашенко соучастником преступлений России в Украине, в частности, в депортации украинских детей и призвал суд в Гааге выдать ордер на арест Лукашенко, сообщает Zakon.kz.

Европарламент принял резолюцию, в которой признал президента Беларуси Александра Лукашенко соучастником вывоза детей из оккупированных территорий Украины и призвал Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдать ордер на его арест.

Речь идет о вывозе более 2000 детей, в том числе сирот, из регионов Украины в так называемые оздоровительные лагеря в Беларуси. Эти действия Лукашенко, как отмечается в резолюции, могут приравниваться к преступлению против человечности в виде депортации или насильственного перемещения населения.

"Европарламент считает Лукашенко таким же ответственным за эти военные преступления, как Владимира Путина и Марию Львову-Белову, и поэтому призывает МУС рассмотреть вопрос о выдаче аналогичного международного ордера на арест Лукашенко".из резолюции Европарламента

В марте 2023 года Международный суд в Гааге выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации украинских детей в Россию.

В конце июля Львова-Белова сообщала, что Россия вывезла из Украины более 700 тысяч детей. По данным Национального информационного бюро Украины, в стране зафиксировано 19,5 тысячи случаев депортации или вынужденного перемещения несовершеннолетних.

Кроме того, Европарламент решительно осудил "участие режима Лукашенко в неоправданной, незаконной и неспровоцированной агрессивной войне России против Украины", а также "пропаганду разжигания ненависти, дезинформации и пропаганды, перекликающиеся с воинственной риторикой Москвы".

Резолюция также осуждает массовое снабжение режимом Лукашенко российской армии боеприпасами и военной техникой и размещение войск РФ в Беларуси.

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