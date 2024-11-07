Александр Лукашенко помиловал более 30 осужденных за экстремизм
Фото: пресс-служба президента Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании 31 человека, осужденных за преступления экстремистской направленности, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации на сайте пресс-службы белорусского лидера, среди помилованных две женщины и 29 мужчин: три из них являются инвалидами, а 17 страдают от хронических заболеваний. У 27 освобожденных есть дети, причем семь из них – многодетные родители.
"Осужденные освобождены от основного наказания без снятия судимости. Министерство внутренних дел обеспечит контроль за их правопослушным поведением", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно число кандидатов на пост президента Беларуси.
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