Александр Лукашенко помиловал более 30 осужденных за экстремизм

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании 31 человека, осужденных за преступления экстремистской направленности, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации на сайте пресс-службы белорусского лидера, среди помилованных две женщины и 29 мужчин: три из них являются инвалидами, а 17 страдают от хронических заболеваний. У 27 освобожденных есть дети, причем семь из них – многодетные родители.





"Осужденные освобождены от основного наказания без снятия судимости. Министерство внутренних дел обеспечит контроль за их правопослушным поведением", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно число кандидатов на пост президента Беларуси.