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Политика

Посол Казахстана в Украине вручил верительные грамоты Зеленскому

Толежан Барлыбаев, Владимир Зеленский, послы, Казахстан, Украина , фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 19:05 Фото: МИД РК
Посол Казахстана в Украине Толежан Барлыбаев 14 июля вручил верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает Zakon.kz.

По информации МИД РК, церемония вручения состоялась на территории национального заповедника "София Киевская" (1037 г.), входящего в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"В ходе краткой беседы были обсуждены состояние и перспективы традиционно дружественных казахско-украинских отношений, а также вопросы делового сотрудничества в различных областях", – говорится в сообщении.

17 апреля 2025 года Касым-Жомарт Токаев сменил посла Казахстана в Украине. Им стал Толежан Барлыбаев. Он сменил на этом посту Дархана Калетаева.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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