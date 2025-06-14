Посол Казахстана в Украине вручил верительные грамоты Зеленскому

Посол Казахстана в Украине Толежан Барлыбаев 14 июля вручил верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает Zakon.kz.

По информации МИД РК, церемония вручения состоялась на территории национального заповедника "София Киевская" (1037 г.), входящего в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"В ходе краткой беседы были обсуждены состояние и перспективы традиционно дружественных казахско-украинских отношений, а также вопросы делового сотрудничества в различных областях", – говорится в сообщении.

17 апреля 2025 года Касым-Жомарт Токаев сменил посла Казахстана в Украине. Им стал Толежан Барлыбаев. Он сменил на этом посту Дархана Калетаева.

