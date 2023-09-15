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В Чехии три человека пострадали в результате столкновения поездов

скорая Фото: pixabay
Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в четверг в районе чешского города Млада-Болеслав (на северо-западе страны), легкие ранения получили три человека, сообщает Zakon.kz.
"Неподалеку от города Млада-Болеслав во второй половине дня четверга столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Судя по всему, машинист пассажирского поезда не заметил знака "Стоп!" и выехал навстречу грузовому составу. В пассажирском поезде находились 37 человек, трое из них получили легкие ранения, всем им медиками оказана необходимая помощь, после чего они были доставлены в одну из больниц города Млада-Болеслав", – цитируют РИА Новости представителя скорой помощи Монику Новакову.

Между тем, представитель железнодорожного ведомства Душан Гавенда заявил, что движение по трассе местного значения Млада-Болеслав – Нимбурк остановлено приблизительно до 22.00 местного времени, на шоссе введены дополнительные автобусы. Полиция и железнодорожники приступили к расследованию причин происшествия.

Ранее сообщалось, что из-за схода вагонов пять пассажирских поездов задержали в Улытауской области.

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