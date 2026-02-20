Галлюциногенные грибы могут использовать для уничтожения голодных насекомых

Похоже, что галлюциногенные грибы не только изменяют восприятие людей, но и могут помогать себе защищаться от насекомых. Проведено новое исследование, результаты которого стали известны Zakon.kz.

В недавнем исследовании ученые обнаружили, что галлюциногенные грибы убивают и замедляют рост личинок насекомых, которые ими питаются.

"В контролируемых лабораторных условиях личинки мух потребляли пищу, содержащую сушеные грибы Psilocybe cubensis, и их выживаемость резко снизилась по сравнению с контрольной группой", – говорится в результатах исследования.

Отслеживая развитие каждого насекомого от личинки до взрослой особи, доктор Кирсти Мэтьюз Николас из Плимутского университета задокументировала, как развитие замедлялось, а смертность возрастала по мере увеличения воздействия вредных факторов. Выжившие особи оказались меньше по размеру и заметно истощены, неся на себе отпечаток химического воздействия, имевшего место на самых ранних стадиях их развития.

Эти биологические последствия показали, что экстракт грибов не только изменяет поведение, но и позволяют более детально изучить, как нарушаются движения и координация при воздействии этих веществ.

Для проведения эксперимента команда ученых смешала высушенные грибы Psilocybe cubensis с кормом для личинок и проследила за каждым насекомым на протяжении всего его жизненного цикла.

"Даже у тех мух, которые успешно прошли стадию развития, последствия были очевидны: взрослые особи были меньше по размеру, с более коротким телом и асимметрией между левым и правым крыльями, что является классическим признаком стресса на стадии развития", – отметил Николас.

Вместо того чтобы вызывать у насекомых галлюцинации, грибы, по-видимому, нарушали основные процессы роста, что позволило провести прямую проверку их поведения.

Так, после часового погружения в сладкий грибной экстракт личинки двигались меньше и поворачивались на камеру более хаотично. Видеослежение позволило зафиксировать скорость и расстояние ползания, что дало исследователям возможность оценить краткосрочное воздействие на нервную систему насекомого.

"Они проползали меньшие расстояния, тратили меньше времени на передвижение в целом и демонстрировали более непредсказуемое поведение при поворотах", – сказал Николас.

Ограниченная подвижность и плохая координация затрудняют кормление и побег, превращая еду в обузу.

Участники исследования объяснили, что когда личинки прогрызают свои шляпки, грибы теряют ткани и споры, поэтому химическая защита может обеспечить их дальнейшее размножение.

"У некоторых видов грибов псилоцибин, психоделическое соединение, напоминающее химические вещества, передающие сигналы у животных, может нарушать нервную активность у насекомых. В нескольких неродственных родах грибов псилоцибин обнаруживается у видов, обитающих в схожих экологических нишах, что указывает на повторяющийся положительный эффект", – уточнили ученые.

Если химическое вещество замедляет или убивает насекомых, то грибы, которые его производят, будут меньше страдать от повреждений, что даст возможность этому свойству распространиться.

