Наука и технологии

Галлюциногенные грибы могут использовать для уничтожения голодных насекомых

нарушения восприятия от грибов, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 22:04 Фото: pixabay
Похоже, что галлюциногенные грибы не только изменяют восприятие людей, но и могут помогать себе защищаться от насекомых. Проведено новое исследование, результаты которого стали известны Zakon.kz.

В недавнем исследовании ученые обнаружили, что галлюциногенные грибы убивают и замедляют рост личинок насекомых, которые ими питаются.

"В контролируемых лабораторных условиях личинки мух потребляли пищу, содержащую сушеные грибы Psilocybe cubensis, и их выживаемость резко снизилась по сравнению с контрольной группой", – говорится в результатах исследования.

Отслеживая развитие каждого насекомого от личинки до взрослой особи, доктор Кирсти Мэтьюз Николас из Плимутского университета задокументировала, как развитие замедлялось, а смертность возрастала по мере увеличения воздействия вредных факторов. Выжившие особи оказались меньше по размеру и заметно истощены, неся на себе отпечаток химического воздействия, имевшего место на самых ранних стадиях их развития.

Эти биологические последствия показали, что экстракт грибов не только изменяет поведение, но и позволяют более детально изучить, как нарушаются движения и координация при воздействии этих веществ.

Для проведения эксперимента команда ученых смешала высушенные грибы Psilocybe cubensis с кормом для личинок и проследила за каждым насекомым на протяжении всего его жизненного цикла.

"Даже у тех мух, которые успешно прошли стадию развития, последствия были очевидны: взрослые особи были меньше по размеру, с более коротким телом и асимметрией между левым и правым крыльями, что является классическим признаком стресса на стадии развития", – отметил Николас.

Вместо того чтобы вызывать у насекомых галлюцинации, грибы, по-видимому, нарушали основные процессы роста, что позволило провести прямую проверку их поведения.

Так, после часового погружения в сладкий грибной экстракт личинки двигались меньше и поворачивались на камеру более хаотично. Видеослежение позволило зафиксировать скорость и расстояние ползания, что дало исследователям возможность оценить краткосрочное воздействие на нервную систему насекомого.

"Они проползали меньшие расстояния, тратили меньше времени на передвижение в целом и демонстрировали более непредсказуемое поведение при поворотах", – сказал Николас.

Ограниченная подвижность и плохая координация затрудняют кормление и побег, превращая еду в обузу.

Участники исследования объяснили, что когда личинки прогрызают свои шляпки, грибы теряют ткани и споры, поэтому химическая защита может обеспечить их дальнейшее размножение.

"У некоторых видов грибов псилоцибин, психоделическое соединение, напоминающее химические вещества, передающие сигналы у животных, может нарушать нервную активность у насекомых. В нескольких неродственных родах грибов псилоцибин обнаруживается у видов, обитающих в схожих экологических нишах, что указывает на повторяющийся положительный эффект", – уточнили ученые.

Если химическое вещество замедляет или убивает насекомых, то грибы, которые его производят, будут меньше страдать от повреждений, что даст возможность этому свойству распространиться.

Ранее стало известно, что на Канарских островах закрывают пляжи из-за ядовитых морских существ.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
