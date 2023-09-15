Кыргызы и казахи многие века жили без демократии – кыргызский КВНщик
Эльдияр Кененсаров отметил, что молодежь выступает против инициативы по закрытию TikTok, а взрослое поколение, которое не привязано к соцсети, за то, чтобы TikTok в стране заблокировали, сообщает 24.kg.
"А есть нейтральные люди, такие, как я. Мне все равно, несмотря на то, что у нас своя страница там. Кыргызы и казахи многие века, большой промежуток своего исторического пути жили без демократии, и нормально. Живы, здоровы. Бешбармак едим".Эльдияр Кененсаров
Ранее стало известно, что с учетом обращений и после проведенного мониторинга Минкультуры Кыргызстана приняло решение о прекращении деятельности сервиса TikTok на территории страны.
Решение направили в Минцифры для дальнейшей реализации в рамках законодательства страны. Руководство соцсети TikTok направило письмо Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики КР в ответ на просьбу блокировки платформы. Но при этом решение о блокировке ресурса уже направили операторам передачи данных.