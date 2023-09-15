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Кыргызы и казахи многие века жили без демократии – кыргызский КВНщик

блокировка tiktok в Кыргызстане Фото: pixabay
Кыргызы и казахи многие века жили без демократии. Об этом заявил лидер команды КВН "Азия MIX" Эльдияр Кененсаров, комментируя вероятное закрытие TikTok в Кыргызстане, сообщает Zakon.kz.

Эльдияр Кененсаров отметил, что молодежь выступает против инициативы по закрытию TikTok, а взрослое поколение, которое не привязано к соцсети, за то, чтобы TikTok в стране заблокировали, сообщает 24.kg.

"А есть нейтральные люди, такие, как я. Мне все равно, несмотря на то, что у нас своя страница там. Кыргызы и казахи многие века, большой промежуток своего исторического пути жили без демократии, и нормально. Живы, здоровы. Бешбармак едим".Эльдияр Кененсаров

Ранее стало известно, что с учетом обращений и после проведенного мониторинга Минкультуры Кыргызстана приняло решение о прекращении деятельности сервиса TikTok на территории страны.

Решение направили в Минцифры для дальнейшей реализации в рамках законодательства страны. Руководство соцсети TikTok направило письмо Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики КР в ответ на просьбу блокировки платформы. Но при этом решение о блокировке ресурса уже направили операторам передачи данных.

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