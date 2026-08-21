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Туризм

В Казахстане запускается платформа для пассажиров при задержках и отменах авиарейсов

Отмена или задержка рейсов FlyArystan, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 08:30 Фото: pexels
Авиакомпания FlyArystan запускает новую цифровую систему самообслуживания пассажиров при задержках и отменах рейсов, сообщает Zakon.kz.

Сервис позволит пассажирам самостоятельно выбирать доступные варианты дальнейших действий онлайн без необходимости обращаться в контакт-центр. Об этом 20 августа рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Отмена или задержка рейсов FlyArystan, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 08:30

Фото: flyarystan

Так, при задержке или отмене рейса в период до 72 часов до вылета пассажиры получают персонализированное уведомление через WhatsApp или по электронной почте, указанной при оформлении билета.

"В уведомлении будет представлена основная информация об изменении рейса, включая первоначальное и новое время вылета", – поделились в авиакомпании.

По уникальной ссылке из WhatsApp или электронного письма пассажир переходит на персонализированную веб-страницу. Регистрация или ввод дополнительных данных не требуются. На странице автоматически отображаются доступные варианты действий персонально с учетом конкретного рейса, билета и характера изменения.

В зависимости от ситуации пассажир сможет:

  • "Принять новое время" – подтвердить перенос рейса.
  • "Обменять на другое время или дату" – выбрать альтернативный рейс.
  • "Оформить возврат" – если он предусмотрен правилами авиакомпании.
"Этим персонализированным сервисом могут воспользоваться все пассажиры FlyArystan независимо от канала приобретения билета", – говорится в сообщении авиакомпании.
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Фото Алия Абди
Алия Абди
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