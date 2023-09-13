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Житель Актау надебоширил в самолете на четыре административных статьи

Авиадебошира в Актау накажут по четырем административным статьям Фото: pixabay
По четырем административным статьям оштрафовали казахстанца, который в нетрезвом виде устроил потасовку на борту авиарейса Алматы – Актау, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП на транспорте аэропорта Актау, 24-летний местный житель устроил дебош на борту самолета, летевшего из Алматы. Он был пьян, нецензурно выражался и не подчинялся требованиям экипажа, а при задержании оказал сопротивление полиции.

"Гражданин совершил правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 440 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", ч. 1 ст. 434 "Мелкое хулиганство", ч. 1 ст. 566 КоАП РК "Нарушение правил поведения на воздушном судне" и ч. 1 ст. 667 КоАП РК "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа", – сообщил начальник ДП на транспорте Бакытжан Малыбаев.

Дебошира уже оштрафовали на 10 МРП (34,5 тысячи тенге), а материалы по мелкому хулиганству и неповиновению полиции направили в Специализированный суд по административным правонарушениям города Актау для принятия процессуального решения. Буйному авиапассажиру грозит еще один, более крупный штраф или арест.

Ранее сообщалось, что семейный дебошир в Шымкенте ударил участкового ножом.

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