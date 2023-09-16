Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса, от которого нет лекарства

В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса, от которого нет лекарства Фото: pixabay
В индийском штате Керала растет число заразившихся вирусом Нипах. Лекарства от смертельного заболевания нет, сообщает Zakon.kz.

Официально известно о пяти смертельных случаях заражения вирусом Непах, среди погибших есть один ребенок. Власти штата Керала закрыли школы, офисы, улицы обрабатывают антисептиками. Девять деревень объявлены "зонами сдерживания". Об этом пишет DailyMail.

"Нипах распространяется фруктовыми летучими мышами, которые могут передавать вирус людям при контакте с инфицированными жидкостями организма, такими как слюна или моча, оставленная на фруктах. Эти люди могут затем заразить других при тесном контакте, включая потенциальную передачу воздушно-капельным путем через кашель и чихание", – пишет издание.

Нипах может стать смертельным, так как вызывает серьезные проблемы с дыханием и смертельный отек мозга.

Основная опасность вируса в том, что от него нет лекарства и лечить его нечем. Все, что могут сделать врачи при обнаружении его в организме, это помогать человеку, облегчая симптомы, пока иммунитет сам справляется с болезнью.

Ранее стало известно, что российских чиновников обязали носить маски в доме правительства из-за скачка заболеваемости вирусными и инфекционными болезнями, в том числе и коронавирусом.

Читайте также

Масочный режим ввели для чиновников России
Масочный режим ввели для чиновников России
Бабри Масджид
В Индии вместо разрушенной древней мечети откроют индуистский храм
Мария Мельникова
Индия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мокрый снег, град, дожди и жара до +28 ожидаются в Казахстане
Мокрый снег, град, дожди и жара до +28 ожидаются в Казахстане
Алматинцам напомнили важную деталь при оплате штрафов за нарушение ПДД
Алматинцам напомнили важную деталь при оплате штрафов за нарушение ПДД
ромашки
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Монголия отменила единственный авиарейс в Россию
Монголия отменила единственный авиарейс в Россию
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления