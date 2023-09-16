В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса, от которого нет лекарства

В индийском штате Керала растет число заразившихся вирусом Нипах. Лекарства от смертельного заболевания нет, сообщает Zakon.kz.

Официально известно о пяти смертельных случаях заражения вирусом Непах, среди погибших есть один ребенок. Власти штата Керала закрыли школы, офисы, улицы обрабатывают антисептиками. Девять деревень объявлены "зонами сдерживания". Об этом пишет DailyMail.

"Нипах распространяется фруктовыми летучими мышами, которые могут передавать вирус людям при контакте с инфицированными жидкостями организма, такими как слюна или моча, оставленная на фруктах. Эти люди могут затем заразить других при тесном контакте, включая потенциальную передачу воздушно-капельным путем через кашель и чихание", – пишет издание.

Нипах может стать смертельным, так как вызывает серьезные проблемы с дыханием и смертельный отек мозга.

Основная опасность вируса в том, что от него нет лекарства и лечить его нечем. Все, что могут сделать врачи при обнаружении его в организме, это помогать человеку, облегчая симптомы, пока иммунитет сам справляется с болезнью.

Ранее стало известно, что российских чиновников обязали носить маски в доме правительства из-за скачка заболеваемости вирусными и инфекционными болезнями, в том числе и коронавирусом.

