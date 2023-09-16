Масочный режим ввели для чиновников России
novostipmr.com
Российских чиновников обязали носить маски в доме правительства из-за скачка заболеваемости вирусными и инфекционными болезнями, в том числе и коронавирусом, сообщает Zakon.kz.
Меры безопасности в осенний сезон простудных заболеваний усиливают в доме правительства РФ. Чиновников обязали носить на работе маски, кроме того, во избежание заражения вирусами и инфекциями, их призывают сократить количество заграничных командировок. Об этом вечером в субботу, 16 сентября, сообщили РИА Новости.
"В Роспотребнадзоре уточнили, что масочный режим в России вводить не планируется, если не будет серьёзных оснований, но в учреждениях могут быть локальные ограничения", – сообщает издание.
В наступающий эпидемсезон врачи напомнили о наиболее распространенных симптомах, инкубационных периодах и продолжительности заболевания ОРВИ, гриппом и COVID-19.
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