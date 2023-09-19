Группировку опасных неонацистов запретили в Германии

Германия официально запретила деятельность группировки Hammerskins, а в домах ее членов провели обыски. Представители этой международной группы неонацистов причастны к нападениям и убийствам на расовой почве, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Associated Press 19 сентября, немецкое правительство объявило об официальном запрете праворадикальной группировки Hammerskins в стране. У десятков немецких членов группы провели обыски.

Ранним утром 19 сентября полиция Германии провела рейды в десяти федеральных землях и устроила обыски у 28 членов группировки. Задержали ли кого-либо из них, не уточняется. Всего в Германии не менее 130 приверженцев Hammerskins (речь идет о тех, которые известны полиции). Это уже двадцатая по счету неонацистская группа, которую официально запретили в Германии.

Hammerskins – международная группировка скинхедов-неонацистов, основанная в США в 1988 году. Помимо США, она действует во многих странах Европы. Ее члены придерживаются радикальных взглядов, многие из них осуждены за преступления на расовой почве – преследования, нападения и убийства. Свои убеждения группировка активно продвигает через музыку, устраивая концерты исполнителей-неонацистов.

Ранее нацистский скандал разгорелся в Финляндии из-за фото 20-летней давности.