Более миллиона человек в Германии подписали петицию о запрете пиротехники

В Германии петицию о том, что необходимо запретить частное использование любой пиротехники по всей стране подписали более 1,2 млн человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Sun со ссылкой на пресс-службу берлинского отделения профсоюза полиции ФРГ, данная петиция появилась в связи с тем, что в Германии участились несчастные случаи из-за неправильного использования пиротехники.

"Более миллиона человек присоединились к петиции за общенациональный запрет петард после событий в канун Нового года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в стране увеличилось число незаконных продаж некачественных фейерверков и петард, которые способны нанести ущерб человеку.

Ранее сообщалось, что серьезные травмы от салютов получили 63 казахстанца за время новогодних праздников.