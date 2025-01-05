Более миллиона человек в Германии подписали петицию о запрете пиротехники
Фото: pixabay
В Германии петицию о том, что необходимо запретить частное использование любой пиротехники по всей стране подписали более 1,2 млн человек, сообщает Zakon.kz.
Как пишет The Sun со ссылкой на пресс-службу берлинского отделения профсоюза полиции ФРГ, данная петиция появилась в связи с тем, что в Германии участились несчастные случаи из-за неправильного использования пиротехники.
"Более миллиона человек присоединились к петиции за общенациональный запрет петард после событий в канун Нового года", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в стране увеличилось число незаконных продаж некачественных фейерверков и петард, которые способны нанести ущерб человеку.
Ранее сообщалось, что серьезные травмы от салютов получили 63 казахстанца за время новогодних праздников.
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