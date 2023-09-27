Азербайджан арестовал бывшего главу Нагорного Карабаха

Власти Азербайджана объявили, что задержали бывшего лидера непризнанного армянского анклава Рубена Варданяна, сообщает Zakon.kz.

Рубен Варданян, бизнесмен-миллиардер, заработавший состояние в России, переехал в Нагорный Карабах в 2022 году и несколько месяцев занимал пост главы его правительства, а затем ушел в отставку в начале этого года.

Задержали его, когда он пытался пересечь границу с Арменией.

Фото: Государственная пограничная служба Азербайджана через Reuters

Задержание Варданяна стало сигналом того, что Азербайджан может привлечь к ответственности членов армянских сепаратистских властей, пишет ABC News.

Ранее сообщалось, что около 23% жителей Нагорного Карабаха бежали в Армению после того, как Азербайджан окончательно установил контроль над регионом.