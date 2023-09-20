Ситуация в Украине: Зеленский предложил создать зерновые хабы, Путин высказался об отмене русской культуры

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в США предложил для предотвращения любых потрясений на мировом продовольственном рынке создать хабы на миллионы тонн зерна в год в особо чувствительных зонах, например в портах Африки, сообщает Zakon.kz.

В Нью-Йорке Зеленский обсудил с Биньямином Нетаньяху защиту людей и сотрудничество в гражданской обороне.



Также Зеленский в США встретился с генеральным секретарем ООН.



Байден может в четверг объявить о новом крупном пакете военной помощи Украине на фоне визита Зеленского в Вашингтон.

Венгрия выступила за прямой диалог РФ и Украины для урегулирования конфликта.

Киев работает с Европейской комиссией, Польшей, Словакией и Венгрией над достижением компромисса в вопросе импорта украинской агропродукции, сообщил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.

Польша применит дальнейшие шаги в рамках продуктового эмбарго, если Украина будет продолжать эскалацию, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире Польского телевидения.



Посол Украины в Польше Василий Зварыч разъяснил Варшаве позицию Киева о неприемлемости для страны польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Отечественное искусство, российские артисты столкнулись с серьезной дискриминацией, но те, кто стремится вычеркнуть российскую культуру из мирового наследия, обкрадывают сами себя, подобные действия ничтожны на фоне величия русского искусства, заявил президент РФ Владимир Путин.

Весь мир изобилует конфликтами, международное право попрано, система бреттон-вудских отношений де-факто разрушается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло две ведущие немецкие компании по производству высокоточных станков Spinner и Dmg Mori в перечень "международных спонсоров войны" из-за сотрудничества с РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова согласилась со сделанным президентом Польши Анджеем Дудой сравнении Украины с утопающим, но уточнила, что "на глубину" ее помогала скидывать в том числе и сама Варшава, регулярно участвовавшая в смене режимов в Киеве.

Окончательное решение о проведении выборов в Украине в 2024 году будут принимать в США во время визита Владимира Зеленского, заявил в среду депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, чтобы "заявить решительный протест" в связи с высказываниями Владимира Зеленского, сообщило польское внешнеполитическое ведомство.

Президент Украины Владимир Зеленский признался в интервью CNN, что не уверен в успехе контрнаступления ВСУ.

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