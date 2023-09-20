Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: Зеленский предложил создать зерновые хабы, Путин высказался об отмене русской культуры

президент Украины Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский в США предложил для предотвращения любых потрясений на мировом продовольственном рынке создать хабы на миллионы тонн зерна в год в особо чувствительных зонах, например в портах Африки, сообщает Zakon.kz.
  • В Нью-Йорке Зеленский обсудил с Биньямином Нетаньяху защиту людей и сотрудничество в гражданской обороне.
  • Также Зеленский в США встретился с генеральным секретарем ООН.
  • Байден может в четверг объявить о новом крупном пакете военной помощи Украине на фоне визита Зеленского в Вашингтон.
  • Венгрия выступила за прямой диалог РФ и Украины для урегулирования конфликта.
  • Киев работает с Европейской комиссией, Польшей, Словакией и Венгрией над достижением компромисса в вопросе импорта украинской агропродукции, сообщил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.
  • Польша применит дальнейшие шаги в рамках продуктового эмбарго, если Украина будет продолжать эскалацию, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире Польского телевидения.
  • Посол Украины в Польше Василий Зварыч разъяснил Варшаве позицию Киева о неприемлемости для страны польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
  • Отечественное искусство, российские артисты столкнулись с серьезной дискриминацией, но те, кто стремится вычеркнуть российскую культуру из мирового наследия, обкрадывают сами себя, подобные действия ничтожны на фоне величия русского искусства, заявил президент РФ Владимир Путин.
  • Весь мир изобилует конфликтами, международное право попрано, система бреттон-вудских отношений де-факто разрушается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
  • Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло две ведущие немецкие компании по производству высокоточных станков Spinner и Dmg Mori в перечень "международных спонсоров войны" из-за сотрудничества с РФ.
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова согласилась со сделанным президентом Польши Анджеем Дудой сравнении Украины с утопающим, но уточнила, что "на глубину" ее помогала скидывать в том числе и сама Варшава, регулярно участвовавшая в смене режимов в Киеве.
  • Окончательное решение о проведении выборов в Украине в 2024 году будут принимать в США во время визита Владимира Зеленского, заявил в среду депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
  • Посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, чтобы "заявить решительный протест" в связи с высказываниями Владимира Зеленского, сообщило польское внешнеполитическое ведомство.
  • Президент Украины Владимир Зеленский признался в интервью CNN, что не уверен в успехе контрнаступления ВСУ.

Читайте также

В Армении ждут соотечественников мигрирующих из Нагорного Карабаха
В Армении ждут соотечественников мигрирующих из Нагорного Карабаха
Началась самая массовая атака: беспилотники атакуют Крым
Самая массовая атака беспилотников: уничтожены 19 дронов на территории Крыма
Семь человек погибло и еще 15 пострадали при взрыве в подмосковной Балашихе
Семь человек погибло и еще 15 пострадали при взрыве в подмосковной Балашихе
Редакция Zakon.kz
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз НАТО Захарова Мария Зеленский Владимир Песков Дмитрий Путин Владимир Беларусь Великобритания Венгрия Германия Польша США Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Пасмурная погода
Резкая смена погоды и неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
Прокуратура поручила проверить чиновника
"Заставляет работать у него дома": прокуратура поручила проверить чиновника после жалоб подчиненных
Налог на ТС
Отмена транспортного налога в РК влечет скрытый налог на автовладельцев, только в 10 раз больше
Старый вид мошенничества вернулся в Казахстан
Старый вид мошенничества вернулся в Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления