Ситуация в Украине: Зеленский предложил создать зерновые хабы, Путин высказался об отмене русской культуры
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский в США предложил для предотвращения любых потрясений на мировом продовольственном рынке создать хабы на миллионы тонн зерна в год в особо чувствительных зонах, например в портах Африки, сообщает Zakon.kz.
- В Нью-Йорке Зеленский обсудил с Биньямином Нетаньяху защиту людей и сотрудничество в гражданской обороне.
- Также Зеленский в США встретился с генеральным секретарем ООН.
- Байден может в четверг объявить о новом крупном пакете военной помощи Украине на фоне визита Зеленского в Вашингтон.
- Венгрия выступила за прямой диалог РФ и Украины для урегулирования конфликта.
- Киев работает с Европейской комиссией, Польшей, Словакией и Венгрией над достижением компромисса в вопросе импорта украинской агропродукции, сообщил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.
- Польша применит дальнейшие шаги в рамках продуктового эмбарго, если Украина будет продолжать эскалацию, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире Польского телевидения.
- Посол Украины в Польше Василий Зварыч разъяснил Варшаве позицию Киева о неприемлемости для страны польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
- Отечественное искусство, российские артисты столкнулись с серьезной дискриминацией, но те, кто стремится вычеркнуть российскую культуру из мирового наследия, обкрадывают сами себя, подобные действия ничтожны на фоне величия русского искусства, заявил президент РФ Владимир Путин.
- Весь мир изобилует конфликтами, международное право попрано, система бреттон-вудских отношений де-факто разрушается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло две ведущие немецкие компании по производству высокоточных станков Spinner и Dmg Mori в перечень "международных спонсоров войны" из-за сотрудничества с РФ.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова согласилась со сделанным президентом Польши Анджеем Дудой сравнении Украины с утопающим, но уточнила, что "на глубину" ее помогала скидывать в том числе и сама Варшава, регулярно участвовавшая в смене режимов в Киеве.
- Окончательное решение о проведении выборов в Украине в 2024 году будут принимать в США во время визита Владимира Зеленского, заявил в среду депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
- Посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, чтобы "заявить решительный протест" в связи с высказываниями Владимира Зеленского, сообщило польское внешнеполитическое ведомство.
- Президент Украины Владимир Зеленский признался в интервью CNN, что не уверен в успехе контрнаступления ВСУ.
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