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Более шести тысяч российских сайтов временно заблокированы

российские сайты заблокировали из-за атаки Фото: pixabay
Пресс-служба Роскомнадзора заявила о том, что в российском сегменте интернета выявлена массовая атака, в результате которой несколько тысяч ресурсов оказались временно заблокированы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ixbt.com, подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) получил от Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) запрос на блокировку взломанных сайтов в Рунете. Вместе они выявили и временно ограничили доступ к 6 тыс. зараженных сайтов.

Роскомнадзор уточняет, что массовой атаке подверглись устаревшие версии CMS (система управления сайтами). Получив доступ к сайтам, злоумышленники совершали с них DDoS-атаки на инфраструктуру объектов государственного, транспортного, банковского, энергетического и других секторов. Кроме того, взломанные сайты использовали для незаконного получения персональных данных пользователей.

"Теперь взломанные ресурсы заблокированы на "устаревших админках", заблокированы до устранения уязвимости и "не несут угрозы для остального Рунета". Для устранения проблемы в ведомстве подключили 17 организаций, предоставляющих услуги хостинга для взломанных сайтов, а также направили операторам и хостинг-провайдерам рекомендации по устранению уязвимостей", – отмечается в сообщении.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что на данный момент уже более половины ресурсов устранили уязвимость и с них сняли блокировку.

Ранее сообщалось, что в России могут заблокировать WhatsApp.

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