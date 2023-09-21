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Хакеры взломали аккаунт сына Трампа в соцсети и заявили о смерти политика

экс-президент США Фото: wikimedia
Аккаунт в социальной сети Х (бывший Twitter) сына экс-президента США Дональда Трампа – младшего взломали, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета New York Post, хакеры использовали эту возможность для объявления фейковой новости о смерти политика.

"Мне грустно сообщать, что мой отец Дональд Трамп скончался. Я буду баллотироваться на пост президента в 2024 году", – говорится в первом сообщении хакеров.

Как уточняется, сразу же после этого в своей соцсети Truth Social сам Дональд Трамп опроверг эти слухи. Однако на этом сообщения взломщиков не завершились. Позже на странице сына Трампа появились высказывания о Северной Корее, а также оскорбления в сторону нынешнего президента США Джо Байдена.

2 августа Трампу предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия в Вашингтоне в январе 2021 года. По двум пунктам политику грозит до пяти лет тюрьмы, еще по двум – до 20 лет. На первом судебном заседании по этому делу Трампа арестовывать не стали, отпустив под обязательство о явке.

15 августа суд присяжных выдвинул Трампу обвинение в попытке влияния на итоги выборов главы государства в 2020 году после голосования. Это стало четвертым по счету уголовным делом в отношении политика.

Позже стало известно, что экс-президент США Дональд Трамп обещал добровольно явиться в тюрьму Фултон, а процесс пройдет в октябре нынешнего года.

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