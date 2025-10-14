#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
537.77
622.95
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
537.77
622.95
6.65
Мир

Байден обратился к Трампу

Байден похвалил Трампа, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 09:19 Фото: X/JoeBiden
Экс-президент США Джо Байден посвятил Дональду Трампу хвалебный пост в социальной сети Х, сообщает Zakon.kz.

Со слов Байдена, он глубоко благодарен и испытывает облегчение за день, когда последние из оставшихся в живых 20 заложников воссоединились со своими семьями и любимыми, а также за гражданских в Газе, которые пережили неизмеримые потери и, наконец, получат шанс восстановить свою жизнь.

Он отметил, что путь к этой сделке был нелегким.

"Моя администрация неустанно работала над возвращением заложников домой, оказанием помощи мирным жителям Палестины и прекращением войны. Я высоко ценю работу президента Трампа и его команды по достижению возобновленного соглашения о прекращении огня".Джо Байден

Накануне в Египте подписали итоговое соглашение о прекращении огня в секторе Газа. После этого Трамп назвал человека, который может помочь в решении российско-украинского конфликта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Байден готов к дебатам с Трампом
04:49, 10 мая 2024
Байден готов к дебатам с Трампом
Байден осудил Трампа за восхищение Путиным
06:30, 06 января 2024
Байден осудил Трампа за восхищение Путиным
Дональд Трамп вызвал Джо Байдена на дебаты
03:35, 07 марта 2024
Дональд Трамп вызвал Джо Байдена на дебаты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: