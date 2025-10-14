Байден обратился к Трампу

Экс-президент США Джо Байден посвятил Дональду Трампу хвалебный пост в социальной сети Х, сообщает Zakon.kz.

Со слов Байдена, он глубоко благодарен и испытывает облегчение за день, когда последние из оставшихся в живых 20 заложников воссоединились со своими семьями и любимыми, а также за гражданских в Газе, которые пережили неизмеримые потери и, наконец, получат шанс восстановить свою жизнь.

Он отметил, что путь к этой сделке был нелегким.

"Моя администрация неустанно работала над возвращением заложников домой, оказанием помощи мирным жителям Палестины и прекращением войны. Я высоко ценю работу президента Трампа и его команды по достижению возобновленного соглашения о прекращении огня". Джо Байден

I am deeply grateful and relieved that this day has come – for the last living 20 hostages who have been through unimaginable hell and are finally reunited with their families and loved ones, and for the civilians in Gaza who have experienced immeasurable loss and will finally… — Joe Biden (@JoeBiden) October 13, 2025

Накануне в Египте подписали итоговое соглашение о прекращении огня в секторе Газа. После этого Трамп назвал человека, который может помочь в решении российско-украинского конфликта.