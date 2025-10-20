Заложили основы цивилизации: в Турции археологи нашли дома первых людей

В Турции археологи обнаружили одно из самых детальных свидетельств о ранних поселениях людей, которые когда-либо находили, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Arkeonews, во время раскопок на древнем месте Карахан-Тепе в регионе Шанлыурфа ученые нашли более 30 подземных домов возрастом более 11 тыс. лет.

Под руководством профессора Неджми Карула из Стамбульского университета ученые нашли сложную сеть помещений, которая заполняет пробел между монументальными ритуальными центрами и повседневным бытом.

Находки свидетельствуют о том, что те же люди, которые построили символические каменные столбы неолитических святилищ, также жили поблизости. По словам Карула, проект имеет целью реконструировать, как сосуществовали социальная и духовная жизнь в этих древнейших известных общинах.

Карахан-Тепе является исключительным благодаря своей архитектуре – серии взаимосвязанных подземных домов, частично или полностью высеченных в твердой скальной породе. Каждое сооружение, обычно размером от трех до шести метров в диаметре, расположено в кластере, напоминающем узор медовых сот.

Внутри были очаги, отсеки для хранения и каменные полы, сохраненные под слоями намеренно засыпанного грунта. Как объяснил Карул, это были прочные дома, которые служили как для повседневной жизни, так и для общения внутри общины. Неравномерные овальные конструкции свидетельствуют о том, что ранние люди уже экспериментировали с пространственной планировкой задолго до появления официальной архитектуры.

Археологи также обнаружили символические элементы внутри домов. Стоячие камни, размещенные внутри нескольких жилищ, указывают на то, что жилые помещения имели не только практическое значение, но и духовное.

