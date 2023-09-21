Ситуация в Нагорном Карабахе: Путин переговорил с Алиевым
По данным Кремля, президент Азербайджана принес извинения и выразил соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев.
Глава Азербайджана заявил, что будет проведено "самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание". Генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Алиев также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших.
Путин и Алиев отметили важность реализации достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий в Карабахе.
Президент России "акцентировал важность обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха", подтверждена готовность Баку взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами.
Ранее делегации Азербайджана и Армении встретились в азербайджанском Евлахе. Стороны обсудили вопросы реинтеграции.
19 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе.