Ситуация в Нагорном Карабахе: Путин переговорил с Алиевым

Президент России Владимир Путин переговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает Zakon.kz.

По данным Кремля, президент Азербайджана принес извинения и выразил соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев.

Глава Азербайджана заявил, что будет проведено "самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание". Генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Алиев также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших.

Путин и Алиев отметили важность реализации достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий в Карабахе.



Президент России "акцентировал важность обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха", подтверждена готовность Баку взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами.

Ранее делегации Азербайджана и Армении встретились в азербайджанском Евлахе. Стороны обсудили вопросы реинтеграции.

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