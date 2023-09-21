Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Нагорном Карабахе: Путин переговорил с Алиевым

Путин разговаривает по телефону Фото: пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин переговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает Zakon.kz.

По данным Кремля, президент Азербайджана принес извинения и выразил соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев.

Глава Азербайджана заявил, что будет проведено "самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание". Генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Алиев также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших.

Путин и Алиев отметили важность реализации достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий в Карабахе.

Президент России "акцентировал важность обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха", подтверждена готовность Баку взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами.

Ранее делегации Азербайджана и Армении встретились в азербайджанском Евлахе. Стороны обсудили вопросы реинтеграции.

Материал по теме

По ситуации в Нагорном Карабахе высказался посол Казахстана в Азербайджане

19 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе.

Читайте также

Протесты в Армении: Пашинян пообещал жестко разбираться с протестами в Ереване
Протесты в Армении: Пашинян намерен жестко разбираться с митингующими в Ереване
Участвовавших в сжигании Корана подростков задержала полиция
Участвовавших в сжигании Корана подростков задержала полиция
Обвиняемых в шпионаже на Россию болгар будут судить в Лондоне
Пятерых агентов российской разведки будут судить в Лондоне
Данияр Кунафин
Алиев Ильхам Путин Владимир Азербайджан Армения Нагорный Карабах
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Старый вид мошенничества вернулся в Казахстан
Старый вид мошенничества вернулся в Казахстан
Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах
Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах
Астрологи рассказали для кого конец сентября станет переломным моментом в судьбе
Астролог рассказала, для кого конец сентября станет переломным моментом в судьбе
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления