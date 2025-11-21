Токаев выразил благодарность Алиеву за создание условий для прямой торговли Казахстана и Армении

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на брифинге для представителей СМИ по итогам переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил благодарность главе Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает Zakon.kz.

Глава Казахстана поблагодарил Алиева за создание условий для прямой торговли между Казахстаном и Армении.

"Я выражаю благодарность лидеру Азербайджана за решение снять санкции и создать условия для прямой двусторонней торговли через территорию его страны. Так, в ноябре текущего года через территорию Азербайджана в Армению была доставлена первая партия казахстанской пшеницы в размере 1 тыс. тонн. Эта инициатива имеет особое политическое и экономическое значение", – сказал Токаев.

Он подчеркнул, что Казахстан готов на регулярной основе поставлять в Армению высококачественную зерновую продукцию и другие товары.

"Мы договорились приложить все необходимые усилия для дальнейшего развития этого направления. Одной из приоритетных задач является открытие прямого авиасообщения между двумя странами и организация воздушных грузоперевозок. В этой сфере уже имеются конкретные планы, стороны в ближайшее время приступят к их осуществлению", – заключил президент Казахстана.

Пашинян прибыл с официальным визитом в Астану 20 ноября 2025 года. Уже 21 ноября прошли переговоры в узком и расширенном составах.

