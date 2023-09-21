Пятерых агентов российской разведки будут судить в Лондоне

Пятерых граждан Болгарии будут судить в Лондоне по делу о шпионаже. Их подозревают в тайной работе на российскую разведку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Telegraph 21 сентября, в столице Великобритании пойдут под суд пятеро болгарских граждан. Им предъявили обвинение в "сговоре с целью сбора информации, прямо или косвенно полезной для враждебного государства".

По версии британской прокуратуры, обвиняемые – трое мужчин и две женщины – работали на российскую разведку и собирали для нее информацию с 2020 по 2023 год. Троим из них ранее уже выдвинули обвинение по статье о владении поддельными удостоверениями личности.





"Королевская прокурорская служба утвердила обвинительное заключение по делу о заговоре с целью шпионажа в отношении трех мужчин и двух женщин, заподозренных в шпионаже на Россию. Расследование в отношении этих пятерых продолжается, все они имеют право на честное судебное разбирательство", – заявил Ник Прайс, глава отдела по борьбе с терроризмом и особо опасными преступлениями Королевской прокурорской службы Великобритании.

Суд над обвиняемыми в шпионаже начнется 26 сентября.

Это уже второй громкий шпионский скандал в Великобритании за последний месяц. Ранее стало известно, что Консервативная партия сняла с выборов двух кандидатов в парламент после того, как их заподозрили в работе на китайскую разведку.