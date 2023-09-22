Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Иране приняли закон "о хиджабе", нарушителям грозит до 10 лет тюрьмы

В Иране приняли закон "о хиджабе", нарушителям грозит до 10 лет тюрьмы Фото: pxhere
Правительство Ирана на фоне не утихающих протестов против обязательного ношения хиджаба приняло закон, обязывающий "прикрывать наготу" как мужчин, так и женщин. Нарушителям грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

Новый свод правил правительство Ирана приняло в среду, 20 сентября. По нормам законодательства, проектный план поправок пройдет трехлетний испытательный срок. В законодательном акте прописаны различные правила ношения одежды, пишет CNN.

Женщины, не носящие хиджаб должным образом в общественных местах, и мужчины, которые носят "открытую одежду, открывающую части тела ниже груди или выше лодыжек", будут получать штрафы. Если нарушение будет повторяться, наказание будет ужесточено.

Самое суровое наказание, согласно четвертой части статьи закона, предусмотрено за "полуобнаженное" публичное пребывание. Нарушение карается тюремным сроком в десять лет. Однако четкого определения понятию "полуобнаженное" в нормах нет.

Ранее в Иране прошли масштабные акции протеста против ношения хиджаба. Митинги были приурочены к годовщине гибели 22-летней Махсы Амини, которая умерла после задержания полицией нравов за отсутствие хиджаба.

Читайте также

Один из крупнейших вузов Китая отменил обязательный экзамен по английскому
Один из крупнейших вузов Китая отменил обязательный экзамен по английскому
Мария Мельникова
Иран
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
В Казахстане частная компания-монополист в 30 раз превышала тариф на транспортировку нефти
В Казахстане частная компания-монополист в 30 раз завысила тариф на транспортировку нефти
Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах
Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления