В Иране приняли закон "о хиджабе", нарушителям грозит до 10 лет тюрьмы

Правительство Ирана на фоне не утихающих протестов против обязательного ношения хиджаба приняло закон, обязывающий "прикрывать наготу" как мужчин, так и женщин. Нарушителям грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

Новый свод правил правительство Ирана приняло в среду, 20 сентября. По нормам законодательства, проектный план поправок пройдет трехлетний испытательный срок. В законодательном акте прописаны различные правила ношения одежды, пишет CNN.

Женщины, не носящие хиджаб должным образом в общественных местах, и мужчины, которые носят "открытую одежду, открывающую части тела ниже груди или выше лодыжек", будут получать штрафы. Если нарушение будет повторяться, наказание будет ужесточено.

Самое суровое наказание, согласно четвертой части статьи закона, предусмотрено за "полуобнаженное" публичное пребывание. Нарушение карается тюремным сроком в десять лет. Однако четкого определения понятию "полуобнаженное" в нормах нет.

Ранее в Иране прошли масштабные акции протеста против ношения хиджаба. Митинги были приурочены к годовщине гибели 22-летней Махсы Амини, которая умерла после задержания полицией нравов за отсутствие хиджаба.