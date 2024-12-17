Президент Ирана наложил вето на закон об обязательном ношении хиджаба
По информации BILD, президент передал вопрос в Высший совет национальной безопасности – главный орган, принимающий ключевые решения в Иране. Этот шаг может привести к частичной отмене закона.
Недавно инцидент с иранской музыканткой Парасту Ахмади, которая выступила без хиджаба и опубликовала запись на YouTube, вызвал общественный резонанс. Ее вместе с участниками группы арестовали за "нарушение исламских норм".
На фоне общественного давления и разногласий в правительстве принятие закона было временно приостановлено. Несмотря на угрозы наказаний, многие женщины в крупных городах Ирана продолжают открыто выступать против обязательного ношения хиджаба.
С 13 декабря 2024 года в Иране вступили в силу новые нормы морали, за нарушение которых женщинам грозят крупный штраф, тюремный срок от пяти до 15 лет и смертная казнь.