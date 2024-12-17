Президент Ирана наложил вето на закон об обязательном ношении хиджаба

Новый закон в Иране, принятый парламентом, ужесточает требования к обязательному ношению хиджаба. Президент Ирана Масуд Пезешкиан наложил на него вето, опасаясь, что он может вызвать новые общественные волнения, сообщает Zakon.kz.

По информации BILD, президент передал вопрос в Высший совет национальной безопасности – главный орган, принимающий ключевые решения в Иране. Этот шаг может привести к частичной отмене закона.

Недавно инцидент с иранской музыканткой Парасту Ахмади, которая выступила без хиджаба и опубликовала запись на YouTube, вызвал общественный резонанс. Ее вместе с участниками группы арестовали за "нарушение исламских норм".

На фоне общественного давления и разногласий в правительстве принятие закона было временно приостановлено. Несмотря на угрозы наказаний, многие женщины в крупных городах Ирана продолжают открыто выступать против обязательного ношения хиджаба.

С 13 декабря 2024 года в Иране вступили в силу новые нормы морали, за нарушение которых женщинам грозят крупный штраф, тюремный срок от пяти до 15 лет и смертная казнь.