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Самый могущественный главарь банды на Гаити призвал к восстанию для свержения премьер-министра

жители Порт-о-Пренса Фото: wikimedia
Тяжелый гуманитарный кризис в Америке принял новый драматический оборот после того, как самый влиятельный главарь гаитянской банды вышел на улицы и призвал к вооруженному восстанию для свержения премьер-министра страны, сообщает Zakon.kz.

Джимми Шеризье, офицер полиции, ставший главарем банды, выступил с призывом к оружию во вторник, когда появились сообщения о том, что США готовятся обратиться в Совет Безопасности ООН с просьбой одобрить интервенцию под руководством Кении, призванную решить обострившийся кризис безопасности в карибской стране.

"Мы начинаем борьбу за то, чтобы любыми способами свергнуть правительство Ариэля Анри. Наша борьба будет вестись с помощью оружия".Джимми Шеризье

Гаити погружается в пучину беспорядков с момента убийства президента Жовенеля Моиза. С тех пор вооруженные банды захватили контроль над столицей Порт-о-Пренсом. В городе наблюдается рост убийств, похищений и сексуального насилия. Миллионы людей испытывают трудности с питанием, в том числе из-за того, что блокпосты банд блокируют пути поставки продовольствия.

Неспособность правительства остановить кровопролитие породила движение линчевателей под названием "Бва Кале", в рамках которого граждане выступают против банд с мачете, камнями и оружием.

С октября прошлого года как правительство Анри, так и зарубежные лидеры призывают к иностранному вмешательству, чтобы помочь Гаити восстановить контроль над столицей, где царит беззаконие.

Сообщается, что власти США "облетели весь земной шар" в поисках стран, готовых принять участие в этой операции, хотя большинство из них не хотят этого делать из-за существующих опасностей.

На этой неделе президент Кении Уильям Руто объявил, что его страна станет ведущим государством в поддерживаемой ООН миссии по обеспечению безопасности на Гаити.

"Мы намерены направить специализированную группу для всесторонней оценки ситуации и выработки действенных стратегий, которые приведут к долгосрочным решениям".Уильям Руто

США могут обратиться к Совету Безопасности ООН с просьбой одобрить миссию уже на следующей неделе.

Перспектива появления этих сил является весьма деликатным вопросом в стране, пережившей череду катастрофических иностранных интервенций, начавшихся еще в XIX веке. Последняя из них – миротворческая миссия ООН 2004-2017 гг. под названием "Минуста" – запомнилась вспышкой холеры, сексуальным насилием и предполагаемым массовым убийством в крупнейшем трущобном квартале Порт-о-Пренса.

На улицах столицы Гаити царит скептицизм по поводу того, сработает ли еще одна интервенция. Представители гражданского общества опасаются, что эти силы просто помогут поддержать Анри, которого критики обвиняют в срыве попыток урегулировать политический кризис и организовать новые выборы, крайне важные для страны, в которой нет выборных должностных лиц.

"1000 кенийцев, которые приедут, не решат проблемы нашей безопасности, потому что США приезжали сюда по крайней мере три раза и безопасность становилась хуже. Нет таких сил, которые могли бы решить проблемы Гаити. Проблемы Гаити могут решить только гаитяне".64-летний житель Гаити Сонтонакс Жюль

Одной из причин расцвета банд назвали отсутствие госуправления, в их числе – сговор полицейских и властей с бандами.

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