Главаря банды убили в здании суда на Шри-Ланке

Главаря банды Сандживу Кумара Самараратне, известного как Ганемулле Санджива, убили в здании суда на Шри-Ланке, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным NDTV, подсудимый находился под стражей с момента ареста в сентябре 2023 года. В тот день его сопровождала в здание суда дюжина полицейских. Мужчина, который застрелил Самараратне, переоделся в адвоката, используя револьвер, спрятанный в выдолбленной книге. В полиции рассказали, что книгу пронесла 25-летняя Пинпура Деваге Ишара Сьюванди. За информацию о ней власти пообещали вознаграждение.

Сам Самараратне после ранения был доставлен в больницу, но по прибытии медики констатировали его смерть.

Отмечается, что стрельба в зале суда стала очередным эпизодом в череде криминальных разборок между бандами, на фоне чего власти заявили о необходимости ужесточения мер безопасности.

После инцидента правительство объявило о введении новых протоколов защиты в судах, включая размещение вооруженной охраны при сопровождении особо опасных лиц.

Ранее сообщалось, что убийство 20-летней давности раскрыли в ВКО.