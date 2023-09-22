Эрдогана напугали "ЛГБТ-цвета" в штаб-квартире ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил недовольство тем, что штаб-квартиру ООН оформили в радужных цветах в знак поддержки целей устойчивого развития. Он решил, что это символ ЛГБТ, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Euractiv 22 сентября, президент Турции заявил, что хочет обсудить с генсеком ООН Антониу Гутерришем цветовое оформление штаб-квартиры организации. Здание ООН на этой неделе оформили в ярких цветах в знак приверженности целям устойчивого развития, но Реджепу Тайипу Эрдогану такое решение показалось подозрительным.

"Одна из проблем, которые меня особенно сильно беспокоят, – то, что когда входишь в Генассамблею ООН, видишь ЛГБТ-цвета на ступенях и в других местах", – заявил Эрдоган.

Президент Турции добавил, что у тех, кто против ЛГБТ, "не меньше прав" на выражение своего мнения, чем у представителей сексуальных меньшинств.

Но некоторые дипломаты ООН отметили, что Эрдоган, очевидно, ошибся. На этой неделе штаб-квартиру ООН оформили в ярких тонах не ради поддержки ЛГБТ, а в знак приверженности целям устойчивого развития (борьбе с бедностью, голодом, изменениями климата и так далее). Таких целей 17, и каждой из них присвоили свой цвет – хотя основные оттенки действительно соответствуют цветам радуги. Например, борьбу за доступность чистой питьевой воды символизирует светло-голубой цвет, а за обеспечение образования "отвечает" темно-красный. Но ни флагов, ни другой атрибутики сексуальных меньшинств в ООН не размещали.

Реджеп Тайип Эрдоган известен своей неприязнью к ЛГБТ. Он резко высказывался о гомосексуальных людях во время своей предвыборной кампании и неоднократно называл их "извращенцами", а при его правлении в стране усилили давление на сексуальные меньшинства, хотя формально гомосексуальные отношения в Турции не запрещены.

Ранее закон о запрете "пропаганды ЛГБТ" предложили ввести и в Казахстане.