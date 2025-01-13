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Мир

Эрдоган начал кампанию против ЛГБТ-сообщества в Турции

Эрдоган начал кампанию против ЛГБТ-сообщества в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 03:20 Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
13 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил начало "Года семьи" в Турции, начал кампанию против ЛГБТ-сообщества и объявил о мерах по повышению рождаемости, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, ссылаясь на то, что "сильная семья прокладывает путь к сильному государству", Эрдоган представил ряд финансовых мер поддержки молодых семей.

Также президент вернулся к темам, которые он поднимал ранее в отношении представителей ЛГБТ, включая изображение символики движения как части иностранного заговора, направленного на подрыв Турции.

"Наша общая обязанность – защищать наших детей и молодежь от вредоносных тенденций и извращенных идеологий. Неолиберальные культурные тенденции пересекают границы и проникают во все уголки мира", – сказал он аудитории в Анкаре.

По словам главы Турции, критика ЛГБТ замалчивается.

"Любой, кто защищает семью, подвергается жестким притеснениям", – сказал он.

Несмотря на свою незначительную активность в Турции, ЛГБТ-сообщество в последние годы стало одной из главных целей правительства и его сторонников.

Несмотря на меры, которые принимают в Турции для поддержки семьи, недавно 15-летняя школьница родила в туалете и бросила младенца в унитазе.

Аксинья Титова
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