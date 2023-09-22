Один из крупнейших вузов Китая отменил обязательный экзамен по английскому

Сианьский университет Цзяотун, один из крупнейших вузов Китая, объявил об отмене обязательного экзамена по английскому языку для выпускников, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN 22 сентября, университет Цзяотун – крупнейший вуз провинции Шэньси в Китае и один из самых престижных в стране – объявил об отмене обязательного экзамена по английскому языку, который требовалось сдать для получения степени бакалавра.

Стандартизированный экзамен по английскому в Китае начали сдавать в 1987 году. В большинстве университетов страны он входит в число обязательных. Однако в последние годы некоторые вузы начали вводить собственные внутренние экзамены вместо стандартного или вообще отказались от обязательного тестирования по английскому.

Новость породила настоящую бурю в китайском сегменте Интернета. Многие китайцы, особенно националистически настроенные, сочли такое решение доказательством укрепления позиций КНР на международной арене и призвали другие университеты тоже отменить экзамены по иностранным языкам. Некоторые указали, что большинство китайцев не используют английский в повседневной жизни.

"По мере того, как развивается Китай, английский уже не столь важен. Пришло время иностранцам учить китайский", – заявил, в частности, популярный китайский инфлюэнсер-националист, который ведет в Weibo блог с 6 млн подписчиков.

В то же время либерально настроенные китайцы отнеслись к отмене экзамена неодобрительно. Для них это решение стало очередным доказательством того, что страна "закрывается от мира" и ужесточает контроль за инакомыслящими.

Ранее власти Китая потребовали, чтобы в школах и вузах не обсуждали с учащимися "западные ценности" – демократию, свободу слова и независимую судебную власть, а также сократили преподавание английского.

Тем временем стало известно, что Китай наряду с США и Россией, вероятно, готовится к новым испытаниям ядерного оружия.