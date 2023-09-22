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Один из крупнейших вузов Китая отменил обязательный экзамен по английскому

Один из крупнейших вузов Китая отменил обязательный экзамен по английскому Фото: pixabay
Сианьский университет Цзяотун, один из крупнейших вузов Китая, объявил об отмене обязательного экзамена по английскому языку для выпускников, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN 22 сентября, университет Цзяотун – крупнейший вуз провинции Шэньси в Китае и один из самых престижных в стране – объявил об отмене обязательного экзамена по английскому языку, который требовалось сдать для получения степени бакалавра.

Стандартизированный экзамен по английскому в Китае начали сдавать в 1987 году. В большинстве университетов страны он входит в число обязательных. Однако в последние годы некоторые вузы начали вводить собственные внутренние экзамены вместо стандартного или вообще отказались от обязательного тестирования по английскому.

Новость породила настоящую бурю в китайском сегменте Интернета. Многие китайцы, особенно националистически настроенные, сочли такое решение доказательством укрепления позиций КНР на международной арене и призвали другие университеты тоже отменить экзамены по иностранным языкам. Некоторые указали, что большинство китайцев не используют английский в повседневной жизни.

"По мере того, как развивается Китай, английский уже не столь важен. Пришло время иностранцам учить китайский", – заявил, в частности, популярный китайский инфлюэнсер-националист, который ведет в Weibo блог с 6 млн подписчиков.

В то же время либерально настроенные китайцы отнеслись к отмене экзамена неодобрительно. Для них это решение стало очередным доказательством того, что страна "закрывается от мира" и ужесточает контроль за инакомыслящими.

Ранее власти Китая потребовали, чтобы в школах и вузах не обсуждали с учащимися "западные ценности" – демократию, свободу слова и независимую судебную власть, а также сократили преподавание английского. 

Тем временем стало известно, что Китай наряду с США и Россией, вероятно, готовится к новым испытаниям ядерного оружия.

Никита Дробны
Китай
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