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Массовое отравление детей в Узбекистане: десятки детей пострадали от таблеток йода

Массовое отравление детей в Узбекистане: десятки детей пострадали от таблеток йода Фото: Zakon.kz
Более семи десятков детей госпитализированы после того, как приняли бесплатный препарат йода местного производства. Власти страны подтвердили, что причиной массового отравления стал йодосодержащий препарат, сообщает Zakon.kz.

В школах и детских садах Узбекистана с 20 сентября детям начали выдавать йодосодержащий препарат. После употребления таблеток в Чустском районе Наманганской области госпитализировали 71 ребенка, пишет Podrobno.uz.

У детей, доставленных в больницы, наблюдались схожие симптомы: повышенная температура тела, рвота, боли в животе. Все они – воспитанники девяти местных детских садов и учащиеся двух школ.

Вечером в пятницу стало известно, что власти подтвердили отравление детей таблетками йода. Однако пострадавшими от препарата признали 12 детей.

Как отмечает издание, Минздрав Узбекистана в срочном порядке прекратил выдачу препарата в учебных заведениях. Его раздача запрещена до тех пор, пока не будут завершены лабораторные исследования. Комментарии от Министерства здравоохранения при этом не последовали.

Как подчеркнули врачи больницы, где находятся дети, состояние всех пациентов с отравлением удовлетворительное.

Стоит отметить, что это первое массовое отравление детей лекарственными препаратами. В январе этого года в Узбекистане зафиксировано 20 случаев гибели детей после приема сиропа от кашля "Док-1 Макс" индийского производства. У всех детей развилась почечная недостаточность. В составе партии этого препарата был обнаружен этиленгликоль – токсичное вещество – в объеме, который в 300 раз превышает норму.

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