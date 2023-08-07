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Отравление детей в Карагандинской области: шесть детей все еще в реанимации

Улучшилось ли состояние отравившихся детей в Карагандинской области Фото: primeminister.kz
О состоянии детей, госпитализированных после отравления в Центре социальных услуг Карагандинской области, рассказали в региональном акимате, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Карагандинской области 7 августа, состояние нескольких пострадавших улучшилось: сегодня планируют выписать из больницы еще трех детей.

"На 7 августа в отделении реанимации шесть детей, стабильно тяжелые. В нейробоксированном отделении пациенты (трое детей) в динамике стабильные, без ухудшений. Всего девять пациентов, два – в детской больнице в реанимации, остальные семь – в инфекционном центре ОКБ. Планируется выписка троих детей", – сообщили в пресс-службе.

Массовое отравление произошло в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области 30 июля. Сначала плохо себя почувствовали двое детей, затем ухудшилось самочувствие еще у 10 воспитанников учреждения. Пострадавших госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, один ребенок скончался. По факту массового отравления возбудили уголовное дело. Двух детей выписали из больницы 2 августа.

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Никита Дробны
Карагандинская область
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