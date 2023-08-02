Массовое отравление в Карагандинской области: двух детей выписали из больницы
В областном управлении здравоохранения отметили, что двух детей выписали из больницы.
"В настоящее время с улучшением выписано двое детей, проходивших лечение в отделении инфекционного центра областной клинической больницы. Они находятся под наблюдением врача МСУ... В центре ССУ организовано дежурство медицинских работников поликлиник".Пресс-служба УЗ Карагандинской области
А состояние детей, находящихся на стационарном лечении, в динамике стабильное, без ухудшений.
"Из двоих пациентов, поступивших 1 августа, у одного ребенка состояние средней степени тяжести, у второго – удовлетворительное. Оба находятся в отделении, стабильны".Пресс-служба УЗ Карагандинской области
Массовое отравление произошло в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области. По данным акимата региона, 30 июля 2023 года двое детей в центре почувствовали недомогание: у них была рвота и жидкий стул. Еще 10 детей этого учреждения 31 июля госпитализировали с аналогичными симптомами. Несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребенка не удалось.
В Генпрокуратуре заявили, что после массового отравления в стране проверят все спеццентры для детей.
Что известно о соцучреждении Карагандинской области, в котором произошло смертельное отравление детей, читайте в материале Zakon.kz.