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Массовое отравление в Карагандинской области: двух детей выписали из больницы

Массовое отравление в Карагандинской области: двух детей выписали из больницы Фото: primeminister.kz
О состоянии детей после массового отравления в КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области" рассказали врачи, сообщает Zakon.kz.

В областном управлении здравоохранения отметили, что двух детей выписали из больницы.

"В настоящее время с улучшением выписано двое детей, проходивших лечение в отделении инфекционного центра областной клинической больницы. Они находятся под наблюдением врача МСУ... В центре ССУ организовано дежурство медицинских работников поликлиник".Пресс-служба УЗ Карагандинской области

А состояние детей, находящихся на стационарном лечении, в динамике стабильное, без ухудшений.

"Из двоих пациентов, поступивших 1 августа, у одного ребенка состояние средней степени тяжести, у второго – удовлетворительное. Оба находятся в отделении, стабильны".Пресс-служба УЗ Карагандинской области

Массовое отравление произошло в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области. По данным акимата региона, 30 июля 2023 года двое детей в центре почувствовали недомогание: у них была рвота и жидкий стул. Еще 10 детей этого учреждения 31 июля госпитализировали с аналогичными симптомами. Несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребенка не удалось.

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Что известно о соцучреждении Карагандинской области, в котором произошло смертельное отравление детей, читайте в материале Zakon.kz.

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Динара Халдарова
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