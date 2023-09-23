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В Великобритании могут запретить cигареты для будущих поколений

сигареты зло! Фото: freepik
Премьер Великобритании Риши Сунак может запретить сигареты в Великобритании для будущих поколений, сообщает Zakon.kz.

Сунак рассматривает меры по борьбе с курением, аналогичные законам, объявленным Новой Зеландией в прошлом году, которые включают запрет на продажу табака лицам, родившимся 1 января 2009 года или после этой даты, говорится в докладе, пишет The Guardian.

"Мы хотим побудить больше людей бросить курить и реализовать наши амбиции — стать свободными от курения к 2030 году, поэтому мы уже предприняли шаги по снижению уровня курения", – заявил представитель британского правительства.

Эти меры включают в себя бесплатные наборы для вейпинга, схему ваучеров, стимулирующую беременных женщин бросить курить, а также консультации по поводу обязательных вкладышей в пачки сигарет, добавил представитель.

Кроме того, в июле советы Англии и Уэльса призвали правительство запретить продажу одноразовых вейпов к 2024 году как по экологическим, так и по медицинским соображениям.

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