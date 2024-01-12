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Премьер Великобритании пообещал передать Киеву крупнейшую партию дронов

Сунак пообещал передать Киеву крупнейшую в истории партию дронов Фото: Instagram/rishisunakmp
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал передать Украине крупнейшую в истории партию дронов, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что Сунак прибудет в Киев для согласования нового крупного пакета помощи 12 января 2024 года.

"Это станет крупнейший партией дронов, которая Украине когда-либо передавалась иностранным государством", – сказано в заявлении британского правительства.

По данным публикации ТАСС, большая часть беспилотников будет произведена в Соединенном Королевстве, однако оборонное ведомство страны задействует в том числе иностранных партнеров для того, чтобы "заметно нарастить поставки дронов" Киеву.

Ранее сообщалось, что скандальный законопроект о мобилизации в Украине отправили на доработку. Как считает депутат Рады Алексей Гончаренко, законопроект о мобилизации в его нынешнем виде нельзя было принимать. Согласно поправкам, на воинский учет должны были встать все мужчины с гражданством Украины от 18 до 60 лет. Вне зависимости от того, где они находятся.

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