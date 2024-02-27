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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Турции

землетрясение в Турции Фото: pixabay
Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий предупредило о том, что землетрясение магнитудой 4,6 произошло во вторник в турецкой провинции Чанаккале на западе страны, сообщений о разрушениях нет, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованной информации, толчок магнитудой 4,6 произошел около 19:09 по времени Астаны, очаг залегал возле деревни Бейпинар на глубине порядка 7 километров.

В свою очередь, сейсмологи обсерватории Кандилли оценили магнитуду в 4,5.

О разрушениях не говорится.

Ранее сообщалось, что алматинцы вновь почувствовали землетрясение. Более подробную информацию о ЧП можно прочитать здесь.

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