Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Турции
Фото: pixabay
Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий предупредило о том, что землетрясение магнитудой 4,6 произошло во вторник в турецкой провинции Чанаккале на западе страны, сообщений о разрушениях нет, сообщает Zakon.kz.
Согласно опубликованной информации, толчок магнитудой 4,6 произошел около 19:09 по времени Астаны, очаг залегал возле деревни Бейпинар на глубине порядка 7 километров.
В свою очередь, сейсмологи обсерватории Кандилли оценили магнитуду в 4,5.
О разрушениях не говорится.
Ранее сообщалось, что алматинцы вновь почувствовали землетрясение. Более подробную информацию о ЧП можно прочитать здесь.
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