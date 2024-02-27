Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Турции

Фото: pixabay

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий предупредило о том, что землетрясение магнитудой 4,6 произошло во вторник в турецкой провинции Чанаккале на западе страны, сообщений о разрушениях нет, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: