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Ситуация в Украине: Лавров в США, Америка предоставит Киеву дальнобойные ракеты

Ситуация в Украине: Лавров в США, Америка предоставит Киеву дальнобойные ракеты Фото: pixabay
Сразу несколько ведущих западных СМИ сообщили, что президент США Джо Байден планирует предоставить Украине баллистические ракеты ATACMS более дальнего радиуса действия для помощи в продолжающемся контрнаступлении ВСУ, сообщает Zakon.kz.
  • У России нет планов по скатыванию к большой войне. Такой сценарий невыгоден ни РФ, ни всему человечеству. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
  • Глава российского МИД Сергей Лавров 23 сентября 2023 года на пресс-конференции в ООН заявил, что Россия не будет рассматривать предложений о прекращении огня, потому что "один раз Москву уже обманули".
  • Владимир Зеленский посещал Вашингтон и обсуждал новый пакет американской помощи Украине. Во время этого визита представители Белого дома заявляли, что ATACMS в этот пакет не войдет, однако вопрос об их поставке остается на повестке дня.
  • С момента удара ВСУ по штабу Черноморского флота России в Севастополе прошли сутки, однако ясной картины последствий удара до сих пор нет. Киев утверждает, что в результате удара по погибли по меньшей мере 9 человек из руководящего состава Черноморского флота России. Москва пока не подтверждает эту информацию, однако и не опровергает.
  • "Мою маму убили, меня похитили". Украинские дети свидетельствуют против России в Гааге. По данным украинских властей, с начала полномасштабного вторжения россияне похитили и депортировали из Украины десятки тысяч детей. 
  • По дороге из Канады в Украину президент Владимир Зеленский сделал остановку в польском Люблине, где вручил государственные награды двум гражданам Польши. 
  • Россия вывела в море ракетоносители: уровень ракетной угрозы значительно вырос. Стало известно, сколько "Калибров" направлены в Украину.
  • 21 сентября Министерство сельского хозяйства Украины сообщило, что ведет переговоры с польскими властями о транзите своего зерна. Это зерно стало причиной громкого политического конфликта. Украина из-за войны ограничена в возможностях экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию. А Польша, где 15 октября пройдут парламентские выборы, защищает интересы своих фермеров.

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