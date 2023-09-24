Ситуация в Украине: Лавров в США, Америка предоставит Киеву дальнобойные ракеты

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Сразу несколько ведущих западных СМИ сообщили, что президент США Джо Байден планирует предоставить Украине баллистические ракеты ATACMS более дальнего радиуса действия для помощи в продолжающемся контрнаступлении ВСУ, сообщает Zakon.kz.

У России нет планов по скатыванию к большой войне. Такой сценарий невыгоден ни РФ, ни всему человечеству. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава российского МИД Сергей Лавров 23 сентября 2023 года на пресс-конференции в ООН заявил, что Россия не будет рассматривать предложений о прекращении огня, потому что "один раз Москву уже обманули".



Владимир Зеленский посещал Вашингтон и обсуждал новый пакет американской помощи Украине. Во время этого визита представители Белого дома заявляли, что ATACMS в этот пакет не войдет, однако вопрос об их поставке остается на повестке дня.

С момента удара ВСУ по штабу Черноморского флота России в Севастополе прошли сутки, однако ясной картины последствий удара до сих пор нет. Киев утверждает, что в результате удара по погибли по меньшей мере 9 человек из руководящего состава Черноморского флота России. Москва пока не подтверждает эту информацию, однако и не опровергает.

"Мою маму убили, меня похитили". Украинские дети свидетельствуют против России в Гааге. По данным украинских властей, с начала полномасштабного вторжения россияне похитили и депортировали из Украины десятки тысяч детей.

По дороге из Канады в Украину президент Владимир Зеленский сделал остановку в польском Люблине, где вручил государственные награды двум гражданам Польши.

Россия вывела в море ракетоносители: уровень ракетной угрозы значительно вырос. Стало известно, сколько "Калибров" направлены в Украину.

21 сентября Министерство сельского хозяйства Украины сообщило, что ведет переговоры с польскими властями о транзите своего зерна. Это зерно стало причиной громкого политического конфликта. Украина из-за войны ограничена в возможностях экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию. А Польша, где 15 октября пройдут парламентские выборы, защищает интересы своих фермеров. Читайте также Назван топ-10 городов с самыми большими пробками По всей Франции снова проходят акции против полицейского насилия Директор дома престарелых в Кыргызстане лишилась работы, рассказав о неготовности к зиме

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