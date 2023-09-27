Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: Олаф Шольц откладывает поставки Киеву ракет

флаг Украины Фото: freepik
Германия откладывает поставки Киеву ракет дальнего радиуса действия Taurus из-за опасений, что это приведет к прямой конфронтации с Москвой. Польша не рассматривает причастность к диверсии на "Северных потоках". США намерены наладить совместное с Украиной производство, сообщает Zakon.kz.
  • Канцлер Германии Олаф Шольц откладывает поставки Киеву ракет дальнего радиуса действия Taurus из-за опасений, что присутствие немецких инструкторов в Украине для помощи в обслуживании оружия может подтолкнуть Берлин к прямой конфронтации с Москвой — The Wall Street Journal;
  • Польша не рассматривает причастность к диверсии на "Северных потоках" украинского экипажа яхты, которая была замечена рядом с газопроводами в день теракта — пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб;
  • Запад не уделил достаточно времени обучению украинских солдат эксплуатации западной боевой техники, что делает ее использование менее эффективным и приводит к частым поломкам — The Wall Street Journal;
  • Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон обратилась по имени к президенту РФ Владимиру Путину, заявив, что расширение НАТО — это якобы его вина;
  • Песков о заявлениях журналиста Сеймура Херша по теракту на "Северных потоках": в основе своей его информация совпадает с той, что есть у российских спецслужб;
  • Украина запросила у Запада ракеты большой дальности для ударов по Ирану, Сирии и России — Guardian со ссылкой на документ украинского правительства;
  • Власти Швейцарии отклонили инициативу по реэкспорту швейцарского оружия в Украину — Швейцарское телеграфное агентство;
  • Соединенные Штаты намерены наладить совместное с Украиной производство некоторых видов военной техники на ее территории — заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению.

Читайте также

боевики
Ливанский военный суд приговорил представителя ИГИЛ к 160 годам тюремного заключения
Мухит Турсынали
Россия Ситуация в Украине Клинтон Хиллари Путин Владимир Германия Иран Польша Сирия США Украина
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
Цены на муку в Астане, Алматы, Кызылорде, Актобе и Шымкенте
Мука дорожает в Казахстане – обзор цен по регионам
исчезновение человечества
Суперкомпьютер спрогнозировал сценарий уничтожения людей
Казахстан Минтруда МЗП комментарий размер
Почему минимальная зарплата не может быть 300 тысяч тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления