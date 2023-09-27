Ситуация в Украине: Олаф Шольц откладывает поставки Киеву ракет

Фото: freepik

Германия откладывает поставки Киеву ракет дальнего радиуса действия Taurus из-за опасений, что это приведет к прямой конфронтации с Москвой. Польша не рассматривает причастность к диверсии на "Северных потоках". США намерены наладить совместное с Украиной производство, сообщает Zakon.kz.

Канцлер Германии Олаф Шольц откладывает поставки Киеву ракет дальнего радиуса действия Taurus из-за опасений, что присутствие немецких инструкторов в Украине для помощи в обслуживании оружия может подтолкнуть Берлин к прямой конфронтации с Москвой — The Wall Street Journal;

Польша не рассматривает причастность к диверсии на "Северных потоках" украинского экипажа яхты, которая была замечена рядом с газопроводами в день теракта — пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб;

Запад не уделил достаточно времени обучению украинских солдат эксплуатации западной боевой техники, что делает ее использование менее эффективным и приводит к частым поломкам — The Wall Street Journal;

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон обратилась по имени к президенту РФ Владимиру Путину, заявив, что расширение НАТО — это якобы его вина;

Песков о заявлениях журналиста Сеймура Херша по теракту на "Северных потоках": в основе своей его информация совпадает с той, что есть у российских спецслужб;

Украина запросила у Запада ракеты большой дальности для ударов по Ирану, Сирии и России — Guardian со ссылкой на документ украинского правительства;

Власти Швейцарии отклонили инициативу по реэкспорту швейцарского оружия в Украину — Швейцарское телеграфное агентство;

Соединенные Штаты намерены наладить совместное с Украиной производство некоторых видов военной техники на ее территории — заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению. Читайте также Ливанский военный суд приговорил представителя ИГИЛ к 160 годам тюремного заключения

Следите за новостями zakon.kz в: