В Мексике арестовали куклу Чаки

Кукловод вместе со своим напарником – куклой из фильма ужасов "Детские игры" – пугал людей и отнимал у них деньги, сообщает Zakon.kz.

Обоим было предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка и создании угрозы неприкосновенности других лиц, пишет Yahoo News.

Полицейским пришлось в буквальном смысле арестовывать куклу. Они решили надеть на Чаки наручники и сфотографировали его для отчета.

Фото: скриншот видео

Позже мексиканские СМИ сообщили, что офицер, который надел на Чаки наручники, получил выговор за несерьезное отношение к своей работе.

Фото: скриншот видео

В тот же день СМИ написали, что кукловода, который управлял Чаки, выпустили. Судьба самой куклы остается неизвестной.