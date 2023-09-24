В Мексике арестовали куклу Чаки
Фото: скриншот видео
Кукловод вместе со своим напарником – куклой из фильма ужасов "Детские игры" – пугал людей и отнимал у них деньги, сообщает Zakon.kz.
Обоим было предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка и создании угрозы неприкосновенности других лиц, пишет Yahoo News.
Полицейским пришлось в буквальном смысле арестовывать куклу. Они решили надеть на Чаки наручники и сфотографировали его для отчета.
Фото: скриншот видео
Позже мексиканские СМИ сообщили, что офицер, который надел на Чаки наручники, получил выговор за несерьезное отношение к своей работе.
Фото: скриншот видео
В тот же день СМИ написали, что кукловода, который управлял Чаки, выпустили. Судьба самой куклы остается неизвестной.
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