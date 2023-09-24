Переговоры Алиева и Пашиняна анонсировал Совбез Армении
Фото: pixabay
Премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев могут встретиться 5 октября в городе Гранада (Испания), сообщает Zakon.kz.
Отмечается, что 26 сентября секретарь Армении Армен Григорян и помощник Алиева Хикмет Гаджиев встретятся в Брюсселе, чтобы подготовиться к переговорам лидеров двух стран.
"Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян могут встретиться 5 октября в испанском городе Гранада", – говорится в сообщении пресс-службы Совбеза Армении.
19 сентября Азербайджан объявил об "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе. 21 сентября сторонам удалось договориться о прекращении огня.
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