Переговоры Алиева и Пашиняна анонсировал Совбез Армении

Премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев могут встретиться 5 октября в городе Гранада (Испания), сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что 26 сентября секретарь Армении Армен Григорян и помощник Алиева Хикмет Гаджиев встретятся в Брюсселе, чтобы подготовиться к переговорам лидеров двух стран.



"Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян могут встретиться 5 октября в испанском городе Гранада", – говорится в сообщении пресс-службы Совбеза Армении.

19 сентября Азербайджан объявил об "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе. 21 сентября сторонам удалось договориться о прекращении огня.