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Пашинян заявил о готовности заключить с Алиевым соглашение о мире

Пашинян заявил о готовности заключить с Алиевым соглашение о мире Фото: Twitter/NikolPashinyan
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что планировал подписать с Ильхамом Алиевым 5 октября в испанском городе Гранада соглашение о мире и выразил сожаление, что президент Азербайджана в последний момент отказался ехать туда, сообщает Zakon.kz.

Армянская сторона готова подписать "знаковый документ" с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым на встрече в испанской Гранаде, заявил премьер Никол Пашинян, пишет Aysor.

"Мы надеемся, что концептуальный документ, который находится на столе, в удобный момент будет подписан. Я готов его подписать", – сказал Пашинян.

Он добавил, что не будет отменять свой визит в Гранаду вслед за Алиевым.

Тем временем азербайджанское агентство APA сообщает, что Баку настаивал на участии во встрече турецких представителей, однако получил отказ. Против, в частности, высказались Франция и Германия. Еще одной причиной агентство назвало высказывание главы Евросовета Шарля Мишеля, который заявил о разочаровании решением Баку начать военную операцию.

В Азербайджане отметили, что не видят смысла обсуждать проблемы региона "с далекими от него странами".

О том, что лидеры двух стран могут встретиться в Гранаде, 24 сентября сообщил Совбез Армении.

19 сентября Азербайджан объявил об "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе. 21 сентября сторонам удалось договориться о прекращении огня.

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