Пашинян заявил о готовности заключить с Алиевым соглашение о мире
Армянская сторона готова подписать "знаковый документ" с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым на встрече в испанской Гранаде, заявил премьер Никол Пашинян, пишет Aysor.
"Мы надеемся, что концептуальный документ, который находится на столе, в удобный момент будет подписан. Я готов его подписать", – сказал Пашинян.
Он добавил, что не будет отменять свой визит в Гранаду вслед за Алиевым.
Тем временем азербайджанское агентство APA сообщает, что Баку настаивал на участии во встрече турецких представителей, однако получил отказ. Против, в частности, высказались Франция и Германия. Еще одной причиной агентство назвало высказывание главы Евросовета Шарля Мишеля, который заявил о разочаровании решением Баку начать военную операцию.
В Азербайджане отметили, что не видят смысла обсуждать проблемы региона "с далекими от него странами".
О том, что лидеры двух стран могут встретиться в Гранаде, 24 сентября сообщил Совбез Армении.
19 сентября Азербайджан объявил об "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе. 21 сентября сторонам удалось договориться о прекращении огня.