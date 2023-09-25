Ситуация в Украине: удар беспилотников по Курску, готовность Польши пойти навстречу Киеву
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Новые удары украинских беспилотников по Курску: местные власти сообщают о "незначительных повреждениях крыши" административного здания. Украинские источники заявляют о "прямом попадании" в местное управление ФСБ, сообщает Zakon.kz.
- По Курску был нанесен удар, предположительно, украинскими беспилотниками. По данным СМИ, могло пострадать управление ФСБ и нефтеперерабатывающий завод.
- Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Одесской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
- Украинцы Виолетта Серова и Иван Хобта отказались поздравлять грузинскую пару в составе Анастасии Метёлкиной и Луки Берулавы с победой на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Будапеште. На церемонии награждения пара из Грузии подошла к пьедесталу, где уже стоял украинский дуэт, но те отказались от объятий.
- Польша готова обеспечить доставку украинского зерна через свою территорию для последующей отправки в беднейшие страны Африки и Азии. Такое заявление сделал президент страны Анджей Дуда в интервью телеканалу TVP. Также он назвал правильным решение Варшавы сохранить запрет на продажу украинского зерна на польском рынке.
- Украинская разведка утверждает, что в результате атаки на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 руководителей ЧФ.
- Канада ввела санкции против 42 граждан России и 22 юридических лиц, включая Высшую школу экономики, МГИМО и "Комсомольскую правду".
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- Саудовская Аравия готова продолжать прилагать посреднические усилия для достижения мирного урегулирования российской агрессии против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан Аль Сауд во время выступления на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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