Ситуация в Украине: обстрелы Херсона и беспилотники под Брянском и Белгородом

Фото: Минобороны РФ

26 сентября 2023 года в селе Снагость Курской области беспилотник сбросил взрывное устройство на электроподстанцию. Минобороны РФ также сообщало о сбитых беспилотниках в Курской и Белгородской областях, сообщает Zakon.kz.

Украина и Польша продолжают сотрудничество по линии министерств обороны, в ближайшее время главы ведомств двух стран проведут телефонный разговор. Об этом заявил украинский министр обороны Рустем Умеров в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос о том, прекратила ли действительно Варшава поставки оружия Киеву.

Киев надеется, что "скоро увидит результаты" недавней поездки украинской делегации в США, заявил украинский министр обороны Рустем Умеров.



Российские войска нанесли ракетный удар по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, в результате чего уничтожено более 3 тысяч тонн боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны России. Украинские СМИ сообщают, что в Херсоне зафиксировано повреждение инфраструктуры, кроме того, ранены уже шесть человек.

Российские власти и военные заявляют, что третий день подряд сбивают беспилотники в Курской области и других приграничных регионах.

Решение администрации США увязать вопрос о поставках оружия Киеву с проведением реформ на Украине является ошибкой. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной рады Ярослав Юрчишин.

Нидерланды продолжат поставлять Киеву оружие и укреплять украинские вооруженные формирования и после завершения конфликта, заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

В НАТО рассматривают различные варианты возобновления экспорта украинской агропродукции по Черному морю, о принятии окончательного решения и создании защищенного "зернового коридора" говорить рано, сообщила глава миссии Украины при альянсе Наталья Галибаренко.

Президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание Ставки верховного главнокомандующего после возвращения из длительной командировки.

Владимир Зеленский решил назначить футболиста Андрея Шевченко внештатным советником. Шевченко был игроком "Милана" и "Челси" - известных европейских клубов. Несколько раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии, завоевывал Кубок Чемпионов и Суперкубок Европы. Читайте также Взрыв на топливном складе в Нагорном Карабахе: не менее 20 погибших, сотни раненых Алексея Навального отправят в колонию особого режима В Индонезии намерены защитить малый бизнес от соцсетей

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