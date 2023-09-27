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Ситуация в Украине: обстрелы Херсона и беспилотники под Брянском и Белгородом

Ситуация в Украине: обстрелы Херсона и беспилотники под Брянском и Белгородом Фото: Минобороны РФ
26 сентября 2023 года в селе Снагость Курской области беспилотник сбросил взрывное устройство на электроподстанцию. Минобороны РФ также сообщало о сбитых беспилотниках в Курской и Белгородской областях, сообщает Zakon.kz.
  • Украина и Польша продолжают сотрудничество по линии министерств обороны, в ближайшее время главы ведомств двух стран проведут телефонный разговор. Об этом заявил украинский министр обороны Рустем Умеров в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос о том, прекратила ли действительно Варшава поставки оружия Киеву.
  • Киев надеется, что "скоро увидит результаты" недавней поездки украинской делегации в США, заявил украинский министр обороны Рустем Умеров. 
  • Российские войска нанесли ракетный удар по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, в результате чего уничтожено более 3 тысяч тонн боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны России. Украинские СМИ сообщают, что в Херсоне зафиксировано повреждение инфраструктуры, кроме того, ранены уже шесть человек. 
  • Российские власти и военные заявляют, что третий день подряд сбивают беспилотники в Курской области и других приграничных регионах. 
  • Решение администрации США увязать вопрос о поставках оружия Киеву с проведением реформ на Украине является ошибкой. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной рады Ярослав Юрчишин.
  • Нидерланды продолжат поставлять Киеву оружие и укреплять украинские вооруженные формирования и после завершения конфликта, заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.
  • В НАТО рассматривают различные варианты возобновления экспорта украинской агропродукции по Черному морю, о принятии окончательного решения и создании защищенного "зернового коридора" говорить рано, сообщила глава миссии Украины при альянсе Наталья Галибаренко.
  • Президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание Ставки верховного главнокомандующего после возвращения из длительной командировки.
  • Владимир Зеленский решил назначить футболиста Андрея Шевченко внештатным советником. Шевченко был игроком "Милана" и "Челси" - известных европейских клубов. Несколько раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии, завоевывал Кубок Чемпионов и Суперкубок Европы.

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